‘Candele a Candelara’: ci siamo. Oggi via alle suggestioni delle feste

"Candele a Candelara" spegne 20 candeline e festeggia la gioia del Natale attraverso la sua ambientazione unica e suggestiva. Si parte oggi e domani con il primo weekend, poi avanti fino a domenica 17 dicembre. Per la precisione sabato 2 e domenica 3 dicembre, poi il ponte dell’Immacolata (venerdì 8, sabato 9 e domenica 10), chiusura sabato 16 e domenica 17. "Candele a Candelara" è stata presentata nella Sala Rossa del Comune: c’erano il presidente della Pro loco di Candelara, Lorenzo Montesi, il direttore artistico Piergiorgio Pietrelli, il vicesindaco Daniele Vimini, gli assessori Francesca Frenquellucci e Riccardo Pozzi e una rappresentanza del Liceo artistico Mengaroni, che da quest’anno collabora con la festa: la preside Serena Perugini, l’insegnante di arti figurative, Annamaria Amura con le studentesse delle 5ªB, Viktoria Olivieri e Giulia Malerba. L’inaugurazione si terrà oggi alle 10,30. "Il centro della festa sarà riservato come sempre al mercatino natalizio", ha ricordato il neo presidente della Pro Loco Montesi introducendo i dettagli del programma. Pietrelli ha poi aggiunto: "Sempre affascinante quando ogni sera la luce artificiale viene spenta per lasciare posto a migliaia di fiammelle accese. Un’atmosfera unica grazie a due spegnimenti dell’illuminazione elettrica di 15 minuti ciascuno (alle 17.30 e 19)". Lungo le mura del Borgo saranno collocati addobbi che richiamano i quattro temi dell’avvento: profeti, pastori, angeli e Betlemme. All’ingresso della festa infatti sarà collocata la Torre dell’avvento che rappresenterà un tema diverso legato alle domeniche che precedono il Natale. In questa edizione la festa avrà spettacoli e animazioni; tra questi i trampolieri luminosi; i folletti suonatori; i giocolieri; i suonatori di cornamusa. Sarà inoltre possibile assistere dal vivo alla preparazione di candele. La novità sarà il Presepe meccanizzato che sarà collocato all’interno della Chiesa di Santa Lucia con dimostrazioni di artisti. Anche quest’anno funzionerà la Bottega degli Elfi con i suoi laboratori dove i bambini potranno lavorare con diversi materiali e realizzare addobbi e figure legate al Natale. a con espressi i propri desideri. Sempre nell’area bimbi un’altra novità sarà rappresentata dall’ecologica Giostra a pedali. Tra le vie del borgo e la cinta muraria sarà visibile un gigantesco albero di Natale di 20 metri di altezza che sarà addobbato con migliaia di led colorati. L’ingresso alla manifestazione sarà di 3 euro fino alle 13; dopo le 13 5 euro (per i minori di 10 anni l’ingresso è gratuito). Funzioneranno due strutture riscaldate con i piatti della tradizione locale". Inoltre, saranno disponibili le navette gratuite che ogni 30 minuti, dalle 10 alle 19, da Pesaro a Candelara con questo percorso: piazzale Matteotti, viale XI Febbraio, stazione ferroviaria, Miralfiore (via Costa), via Bonini e Santa Veneranda.

Luigi Diotalevi