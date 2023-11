Candele al via con spruzzata di neve. La magia del Natale è già assicurata

Mercatini pieni di statuine dei presepi, di leccornie e di vin brulè: il "Natale che non ti aspetti" è ufficialmente cominciato. L’inaugurazione dell’evento, che accompagnerà tutti gli amanti delle feste fino al 7 gennaio, ha visto ieri mattina il taglio del nastro nella suggestiva cornice di Candelara, che da 20 anni organizza la festa natalizia per eccellenza dell’inverno pesarese, il tradizionale "Candele a Candelara", che si ripeterà sabato 2, domenica 3 e venerdì 8, sabato 9, domenica 10 dicembre in occasione del Ponte dell’Immacolata..

A sorpresa, ieri, anche una sana nevicata, che ha reso ancor più magica l’atmosfera natalizia: "È un evento che ormai è entrato nei cuori dei cittadini, ogni anno i volontari sono sempre di più – spiega Lorenzo Montesi, presidente Pro Loco Candelara –. Quest’anno abbiamo molte novità, soprattutto laboratori per i più piccoli, ma anche per adulti ed anziani. A partecipare a questa iniziativa, al "Natale che non ti aspetti, siamo circa una ventina di Pro Loco sul territorio provinciale, con mercatini natalizi e altre cose. È un impulso importante dal punto di vista economico, ma soprattutto turistico e culturale, visto l’avvicinarsi del 2024 con Pesaro Capitale Italiana della Cultura. Noi siamo pronti ad accogliere tutti quanti a braccia aperte e ci auguriamo di dare una risposta importante, bella e concreta".

Presente all’inaugurazione, oltre alle cariche civili, militari e religiose, anche l’assessora all’Innovazione e alla Partecipazione, Francesca Frenquellucci: "Questa manifestazione ha sempre dimostrato di saper fare comunità, di saper coinvolgere tutti quanti – commenta l’assessora del Comune di Pesaro –. Devo dire che attrae sempre tante persone, specialmente con la sinergia con i vari enti. Questo ha fatto sì che l’evento di Candele a Candelara fosse conosciuto a livello nazionale. Abbiamo sempre voluto contribuire alla creazione di questi eventi, per far sì che Candelara fosse il più fruibile possibile anche per le persone che vengono fuori da Pesaro".

Insomma, in mezzo a tutti questi mercatini natalizi, pieni di oggettistica e, soprattutto, candele, non si può che perdersi con lo sguardo, immersi un vero e proprio paese di Babbo Natale. E tra l’altro la prima giornata delle ’Candele’ è già cominciata bene: duemila presenze, ed è solo l’inizio.