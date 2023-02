Candele, slogan e bandiere "Ora basta con la guerra"

Ad un anno esatto dall’inizio dell’invasione russa e della conseguente guerra in Ucraina, in piazzale Lazzarini e Piazza del Popolo si sono ricordate le vittime dei tragici scontri con bandiere arcobaleno sventolate in aria, le luci fioche delle candele e slogan che inneggiavano lo stop alla guerra. Da un lato - in piazzale Lazzarini – la comunità Ucraina delle Marche proseguiva l’appello nazionale, continuando a chiedere aiuti concreti per il popolo attaccato dalla Russia di Putin. "Abbiamo bisogno di aiuti per difenderci e tornare al più presto nelle nostre case, nel nostro Paese, assicurando un futuro ai nostri figli". Queste erano le parole colme di dolore della rappresentante della comunità Ucraina nelle Marche Maryna But. Assieme a lei anche Anastasia dell’associazione "Interpares", che si occupa si offrire gratuitamente corsi d’italiano agli Ucraini scappati dalla guerra e Michele che con "Reciproca" ha passato l’ultimo anno a trasportare persone e beni di prima necessità dall’Ucraina a Pesaro e viceversa.

Presente ad entrambe le manifestazioni anche il sindaco Ricci che ha continuato a mostrare vicinanza alla comunità Ucraina del territorio: "Quando ci sono un paese che invade e un popolo invaso, chi proviene dai valori della Costituzione non può che stare dalla parte di chi subisce. Ora sta alla Comunità Internazionale spingere per un negoziato di pace giusto, che sia in grado di soddisfare il popolo ucraino ma finché non cesserà il fuoco sarà impossibile aprire qualsiasi tipo di negoziato". Un cuore al centro della piazza ha rappresentato per tutta la durata della fiaccolata un popolo che chiedeva a gran voce la propria rinascita: "Si contano ad oggi oltre 21mila civili coinvolti nella guerra. Di questi ben 8mila sono morti e i restati gravemente feriti, 8milioni di ucraini nel mondo si sono rifugiati in altri paesi e i bambini che ancora vivono nelle città di guerra – diceva But - fanno didattica a distanza con il rumore assordante delle bombe che non cessano mai". In Piazza del Popolo, invece, una serie di sigle come Cgil, Udi, Amnesty International, Anpi e Caritas si sono riunite sotto lo slogan "la guerra non genera eroi" sottolineando che il "continuo invio di armi alimenta solo un’escalation di violenza che non cesserà mai". Tra le urgenze poste all’attenzione dei governi la drammatica situazione delle donne ucraine che "continuano a subire violenze fisiche di ogni tipo per poi essere dimenticate ai margini della società".

Giorgia Monticelli