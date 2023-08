Candele sotto le stelle, la sorpresa Il Comune regala le magliette

L’appuntamento più glamour e atteso dell’estate pesarese è alle porte. “Candele sotto le stelle” torna con la sua nona edizione giovedì 10 agosto e quest’anno c’è una sorpresa: il giorno prima, 9 agosto, consegnando (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00) una copia del ‘Il Resto del Carlino’ del giorno all’infopoint di ‘Pesaro2024’, in piazza del Popolo, i lettori avranno in regalo la t-shirt ufficiale da indossare per la notte di San Lorenzo, rigorosamente bianca come richiesto da dress code della serata. E’ un’iniziativa fatta con enorme successo nel 2019. Le magliette saranno consegnate fino a esaurimento scorte.

L’iniziativa è fortemente voluta e organizzata dal Comune di Pesaro. Il Resto del Carlino informerà giorno dopo giorno, tutti i lettori sulle novità della serata. Per la notte di San Lorenzo sono previste oltre 20mila candele (circa 20 quintali di fiammelle) sparse sui 7 chilometri di litorale e tra gli 80 stabilimenti balneari pesaresi che aderiscono all’iniziativa. Piazzale della Libertà sarà illuminato dalle candele a formare il logo di ‘Pesaro2024’ e dalla musica degli ospiti della serata, come: Mirko Casadei Popular Folk Orchestra insieme alla Piccola Orchestra Avion Travel per uno spettacolo musicale, in programma alle 22.

Per l’occasione, sarà anche potenziato il servizio di navette gratuite. Le linee già attive da San Decenzio per viale Trieste, Sottomonte e Baia Flaminia saranno rafforzate con partenze ogni 1530 minuti dalle 20 all’1 di notte.

Ma il divertimento continua anche nel borgo romantico di Gradara, dove tutti coloro che si presenteranno in ‘total white’ avranno libero accesso ai panoramici camminamenti sulla Rocca, dove si susseguiranno tre diverse iniziative sul tema delle stelle; tra cui anche la loro ammirazione con uno sguardo scientifico, commentato dall’astrofilo Mario Magio.

Gabicce, invece, si prepara ad una serata festaiola con il Beach-nic in White, nella spiaggia libera di Sottomonte, dalle 22 in poi il dj set “Adriatic Dancing”. Iniziative anche al Mississippi, Bagni 18, Bagni 19 e Bagni 24. Il centro di Gabicce Mare si animerà, infine, con il gruppo itinerante Zastava Orkestar.

