Candidato del centrodestra. C’è l’opzione Boccanera

C’è anche Andrea Boccanera tra i nomi che il centrodestra sta prendendo seriamente in considerazione per la candidatura a sindaco. Il presidente della onlus Gulliver è stato infatti contattato già da diverso tempo e ha dato la concreta disponibilità a mettersi in gioco. Fin qui le certezze, poi si entra nel campo delle ipotesi e delle ricostruzioni. C’è chi dice che l’ipotesi Boccanera non sia ancora salita ai piani alti regionali, quindi in pratica non sarebbe stata ancora messa sul tavolo del governatore Francesco Acquaroli per quanto riguarda Fratelli d’Italia né su quello del deputato Mirco Carloni per ciò che concerne la Lega; e invece c’è chi assicura che sia già una partita chiusa ma che si debba aspettare gennaio prima di ufficializzare il nome del candidato.

Come andrà a finire lo sapremo abbastanza presto, per ora la pista che porta a Boccanera conferma che il centrodestra, oltre a cercare imprenditori disposti – per dirla con Berlusconi – a scendere in campo, si è fortemente orientato verso il mondo del sociale: non a caso, tra i primi personaggi contattati c’era Slvio Cattarina, il fondatore e l’anima della cooperativa L’imprevisto. Non se n’è fatto niente, ma già quel tentativo ha fatto appunto capire quali sono i mondi su cui sta cercando di orientarsi l’opposizione. L’obiettivo è evidente: allargare il campo verso settori della società più vicini al centrosinistra, come appunto quelli del sociale, per ampliare il bacino elettorale naturale.

Boccanera, peraltro, è stato di recente molto al centro dell’attenzione andando oltre all’attività classica della "sua" Gulliver. Lo ha fatto con "Utopia", il Festival che ha animato l’estate all’esterno dell’istituto alberghiero Santa Marta: un ristorante rimasto attivo fino al 25 agosto e nel quale i grandi protagonisti sono stati ragazzi con disabilità che hanno lavorato a tutto campo. E che continueranno a farlo al Miralfiore: proprio nei giorni scorsi, infatti, la squadra di “Utopia” ha ricevuto simbolicamente dal sindaco Matteo Ricci le chiavi per la gestione del bar-ristorante del parco e ora daranno il via alla seconda fase del progetto. Intanto, in questi giorni, il personale di Utopia sarà impegnato anche per l’allestimento del cenone popolare di San Silvestro organizzato dal Comune. In tutto questo, ora, si infilano anche le elezioni comunali, ancora lontane ma sempre più vicine al mondo dei servizi sociali.

