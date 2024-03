Candidato Pd: le cose si complicano. Serve un accordo con Villa Fastiggi

Se il centrodestra pare aver chiuso una faticosissima scelta sul candidato sindaco, è nel centrosinistra che ancora si sta lavorando per evitare un consistente rischio di spaccatura. D’altra parte chi ha creato il dualismo (Biancani-Vimini) dovrà prima o poi trovare una soluzione indolore. E non è facile. Basta chiederlo al segretario comunale Giampiero Bellucci per scoprire che è fortemente seccato. Il suo lavoro di consultazioni lungo dei mesi, chiuso con un consenso maggioritario sul nome di Andrea Biancani, è ormai rimesso quasi in discussione dalle mosse di Matteo Ricci, che punterebbe a recupeare quello che negli ultimi dieci anni è stato al suo fianco come vice sindaco. Ovvero Daniele Vimini.

Per uscire fuori da un pericolosissimo contenzioso, Bellucci e Ricci cercheranno di rimettere insieme un partito diviso profondamente anni addietro. E Bellucci lo ha fatto nominando Luca Ceriscioli come autorevole saggio per la scelta del candidato. Ora bisognerà vedere se questo schieramento a livello di nomi si trasformerà in un accordo solido. Con Ricci che cede da una parte e Villa Fastiggi rinuncia alla partita delle primarie. Se poi questo dovesse sciogliere i nodi, recuperando un ruolo per un personaggio come Luca Ceriscioli che solo il Pd di Pesaro può permettersi di lasciare in panchina, la partita sarebbe finita. Per ora non c’è niente di chiuso, ma Ricci può permettersi a lungo di stare nell’incertezza?