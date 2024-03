Candidato Pd: venerdì l’incontro. Alla fine i ‘saggi’ saranno solo tre:. Ricci, Ceriscioli e Bellucci

Sarà nel prossimo fine settimana l’avvio delle procedure per scegliere il candidato sindaco del Pd, che poi diventerà automaticamente del centro sinistra. Con il sindaco Matteo Ricci già molto impegnato, prima del tempo e attraverso la presentazione del suo libro “Pane e Politica“, per la possibile candidatura alle europee, la cosiddetta riunione dei saggi del Pd pesarese è slittata a venerdì. In realtà in programma ci sarebbe un faccia a faccia tra il segretario Giampiero Bellucci, il sindaco Ricci e il “saggio“ Luca Ceriscioli con i tre candidati. Ovvero il vice sindaco Daniele Vimini, il consigliere regionale Andrea Biancani e l’ex assessore Sara Mengucci.

Difficile sostenere che una scelta equilibrata e soprattutto unitaria, da presentare al comitato comunale, possa venire fuori dal primo incontro. Il coinvolgimento di Ceriscioli indica due questioni sostanzialmente politiche: da una parte un tentativo di riallineamento unitario del partito, con il recupero di Villa Fastiggi, che aveva puntato tutto sulle primarie; dall’altra la scelta del sindaco uscente di non voler essere l’unico a decidere e guidare la soluzione del dualismo tra Vimini e Biancani. In realtà Ricci il dualismo lo ha creato e ripetutamente alimentato. E per frenare Biancani e recuperare Vimini ci vuole un percorso con un partito unito e senza primarie. Sarà un caso ma appena Sara Mengucci ha rilanciato il percorso primarie è arrivata una doppia entrata a gamba tesa dei 5 Stelle contro di lei, prima dalla segretaria provinciale Marta Ruggeri, poi del gruppo consiliare pesarese 5 Stelle. Se Ruggeri ha tirato in ballo Riceci, il gruppo consiliare ha fatto semplicemente una scelta ad personam di altri tempi “grillini“.

La difesa del segretario comunale Giampiero Bellucci e il sostegno ribadito da Più Europa, possono essere sufficienti per una persona oltremodo seria e specchiata come Sara Mengucci, ma per il Pd è un brutto colpo basso del principale alleato del cosidetto “campo largo“.

Se Bellucci vuole innanzitutto che si tenga conto in partenza dei risultati delle consultazioni più lunghe del secolo con 48 membri del comitato comunale, bisogna vedere se Ricci e Ceriscioli riuscianno a mettere insieme tutto il partito su un unico nome. Biancani resta favorito ma Vimini è in corsa. Difficile invece che si torni alle primarie. Vedremo come andrà a finire, probabilmente sarà decisivo il peso riequilibrativo di Ceriscioli, a cui sarà richiesto di prendersi quella responsabilità, che altri tenteranno di evitare. Ceriscioli ha la credibilità di prendersi pesi che non sarebbero nemmeno suoi per uscire dal dualismo creato da altri. Vedremo come finirà.