Candidi, delicati e plastici: stucchi d’autore per un anno

Mercoledì 20 alle 16 nella sala del Consiglio comunale viene presentato il calendario “Stucchi d’autore 2024“ del Foto Club Pesaro, che per l’imminente anno della cultura ha scelto come soggetto un settore artistico poco noto: gli stucchi conservati in chiese, ville e palazzi della città di Pesaro.

Il calendario sarà offerto in omaggio ai presenti in duplice versione: da muro e da tavolo. Intervengono il vicesindaco Daniele Vimini, il presidente del Consiglio comunale Marco Perugini, il presidente del Foto Club Pesaro Franco Galluzzi, Giovanna Patrignani autrice del testo storico-artistico. L’opera reca fotografie di Alberto Bonaparte, Riccardo Cecchini, Umberto Dolcini, Franco Galluzzi e Giancarlo Ortolani. Il calendario offre testi necessariamente brevi ma di grande interesse su temi poco noti. Si comincia con l’urbinate Federico Brandani (1525 -1575), che operò anche nel palazzo ducale di Pesaro, dove si trova un camino con bassorilievo raffigurante una corsa di bighe, mentre nella chiesa di sant’Agostino si ammira il gruppo scultoreo del “Crocifisso e la Maddalena“.

Acquista poi fama il bolognese Giuseppe Mazza (1653-1741), attivo in diverse città, che nella chiesa dell’Annunziata di Pesaro nel 1714-15 realizza la maestosa composizione dell’“Annunciazione“. Anche la chiesa di San Giovanni è impreziosita da un’imponente “Incoronazione della Vergine“ in stucco bianco (sec. XVIII). Qui l’autore è ignoto, mancando testimonianze documentarie. E sono anonimi anche gli artefici degli stucchi con episodi di vita della Maddalena nella omonima chiesa pesarese, anche se sembrano ispirarsi ai modelli di Giuseppe Mazza. Il calendario si chiude con gli stucchi dello riminese Antonio Trentanove (1735-1812), uno dei protagonisti – con il pittore Felice Giani e l’architetto Giuseppe Pistocchi – della stagione neoclassica italiana: la galleria degli stucchi di Villa Caprile, con episodi della vita degli Apostoli, gli viene commissionata verso il 1796 da Francesco Mosca; vi appaiono anche due medaglioni con i profili del pontefice Pio VI e di Ferdinando IV di Borbone duca di Parma, al quale il marchese Mosca era particolarmente legato. Così il calendario del Foto Club Pesaro, un’associazione nata nel lontano 1967, diventa occasione per riflettere su un’arte “minore“, che però dalle nostre parti ha prodotto esempi mirabili e duraturi, almeno fino al gusto floreale dell’Art Nouveau, di cui il Villino Ruggeri è ottimo esempio.

r. p. u.