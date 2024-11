Candigliano aggredito da sostanze nocive

Nel pomeriggio di venerdì nei pressi di Acqualagna, l’acqua del fiume Candigliano solitamente pura, si è colorata di un marrone intenso ed emanava un odore acre ed insolito. "Appena avvertiti – dice il sindaco di Acqualagna Pier Luigi Grassi – il Comune si è subito attivato coinvolgendo la locale Protezione Civile, i Carabinieri Forestali e Arpam per i prelievi delle acque per le analisi della sostanza inquinante".

"C’è stato – aggiunge il primo cittadino – uno sversamento anomalo di sostanza non ancora identificata nel fiume Candigliano. Stiamo monitorando con apprensione la situazione in attesa di conoscere la provenienza della sostanza nociva". Il fiume Candigliano nasce a 978 metri sul livello del mare dal Monte Valmeronte situato nel comune di Città di Castello in provincia di Perugia e, dopo quasi 60 km, affluisce nel fiume Metauro nella frazione Calmazzo di Fossombrone. Nel primo tratto del suo percorso segna il confine tra le regioni dell’Umbria e delle Marche. Il Candigliano ad Acqualagna riceve le acque del torrente Burano e scende fino alla Gola del Furlo dove forma il lago artificiale del Furlo. Vista l’importanza del tratto fluviale, della sua storia, della delicatezza del suo habitat, si attende con ansia di sapere quale sostanza possa aver provocato così grande impatto.

am. pi.