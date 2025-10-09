Cane abbandonato e mezzo morto salvato dalla Polizia municipale

Un altro salvataggio della polizia municipale di Urbino, stavolta in soccorso di un animale lasciato all’abbandono in una casa, senza acqua e cibo. Il 13 settembre scorso, al locale Comando della polizia locale associata è stata segnalata la presenza di un cane in possibili condizioni precarie di salute all’interno di un appartamento in centro storico. Dalla casa in cui l’animale si trovava, pur affittata, l’inquilino era assente da diversi giorni.

A intervenire è stata la pattuglia composta dall’ispettore Giancarlo Duchi e dall’agente Roberto Magrini, che, giunta sul posto, ha avvertito dei cattivi odori provenire dall’appartamento. Una volta entrati, hanno trovato un cane femmina a pelo corto, visibilmente denutrito e in grande sofferenza.

L’animale, disteso al suolo e privo di reattività, era fortemente debilitato e faticava a muoversi. Intorno a lei c’era un ambiente insalubre, privo di acqua e cibo, con indumenti ed escrementi sparsi sul pavimento. Valutata la gravità della situazione, la pattuglia ha allertato il servizio veterinario, garantendo nel frattempo la sicurezza dell’animale.

Dopo averne letto il microchip, i sanitari hanno trasportato il cane in una struttura veterinaria, dove sono state avviate le cure d’urgenza e le verifiche per individuare il proprietario. L’intervento della polizia locale e la collaborazione dei veterinari hanno salvato la vita al cane, che è stato affidato agli specialisti per il recupero. Il suo proprietario e il presunto detentore sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per maltrattamento di animali.

