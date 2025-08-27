Ripartono verso Milano e si dimenticano il cane in Autogrill: salvato dalla polizia in A14

Pesaro, 27 agosto 2025 – Avevano già imboccato l’autostrada diretti a Milano, convinti che a bordo ci fossero tutti: genitori, tre figli e il cane di famiglia. Solo che il cane non c’era. L’animale, un meticcio di 13 anni, era rimasto a vagare spaesato lungo la corsia di accelerazione dell’Area di Servizio Foglia, in A14 direzione nord. A notarlo e a salvarlo sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Fano, che lo hanno bloccato con non poche difficoltà evitando che finisse travolto dal traffico del controesodo.

La scena, a metà tra il surreale e il pericoloso, si è consumata ieri pomeriggio tra camion in corsa e auto stipate di vacanzieri di ritorno. Il cane, agitato e confuso, zigzagava nel punto peggiore possibile: pochi secondi in più e avrebbe rischiato la vita. Gli agenti lo hanno messo in sicurezza nel veicolo di servizio, rifocillandolo e accarezzandolo per calmarlo.

Un'altra immagine del cagnolino salvato dalla Polstrada

Il passo successivo è stato risalire al proprietario tramite il microchip. Così si è scoperto che il cane apparteneva a una famiglia che, senza rendersene conto, aveva ripreso il viaggio verso Milano. Allertati dalla Polstrada, hanno realizzato l’incredibile: l’amico a quattro zampe non era sul sedile posteriore né nel bagagliaio, ma era rimasto indietro all’autogrill.

Solo quando gli agenti li hanno contattati, ormai all’altezza di Rimini, i genitori hanno fatto dietrofront. Nel frattempo il cane, anziano ma in buone condizioni, era diventato l’ospite d’onore degli agenti che lo hanno nutrito e accudito fino all’arrivo della famiglia. Un episodio che si conclude con un lieto fine, ma che lascia una riflessione: in autostrada, tra stress da traffico e partenze affrettate, basta una distrazione per mettere a rischio la vita non solo delle persone, ma anche degli animali che viaggiano con noi. Stavolta a riportare l’ordine ci ha pensato la Stradale, confermando che i loro interventi non si limitano a sanzioni e controlli, ma possono trasformarsi in storie di salvataggio.