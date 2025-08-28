Cane dimenticato in autogrill: la polizia evita il peggio

Credevano di essere ripartiti tutti insieme, diretti a Milano dopo la sosta in autogrill: genitori, tre figli e il cane di famiglia. Invece il cane non c’era. L’animale, un meticcio di 13 anni, era rimasto a vagare spaesato lungo la corsia di accelerazione dell’area di servizio "Foglia" sull’A14, direzione nord. A notarlo sono stati gli agenti della polizia stradale di Fano, che hanno capito subito il pericolo. Il cane zigzagava proprio nel punto più sbagliato: camion e auto carichi di vacanzieri gli sfrecciavano accanto a pochi metri. Sarebbero bastati pochi secondi e la scena si sarebbe trasformata in una tragedia. Con non poca fatica i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, caricandolo poi sul veicolo di servizio per metterlo in salvo. Spaventato e disorientato, l’animale è stato calmato e rifocillato. Una volta in sicurezza, gli agenti hanno avviato la ricerca dei proprietari leggendo il microchip.

Ed è lì che si è scoperto che la famiglia era già ripartita senza di lui, convinta che fosse sul sedile posteriore o nel bagagliaio. Solo alla telefonata della Stradale, quando ormai erano arrivati all’altezza di Rimini, i genitori hanno realizzato che il loro amico a quattro zampe non era con loro. Il viaggio verso Milano si è interrotto bruscamente: inversione di marcia e ritorno all’area di servizio, dove il cane li attendeva al sicuro tra le braccia degli agenti. Anziano ma in buone condizioni, nel frattempo era diventato l’ospite d’onore della pattuglia, coccolato fino alla riconsegna. La vicenda si è chiusa con un lieto fine, ma resta la lezione. In autostrada, tra stress da partenze, bambini irrequieti e bagagli da controllare, basta un attimo di distrazione per dimenticare qualcuno. Questa volta è toccato a un cane, che ha rischiato la vita in mezzo al traffico. A salvarlo ci ha pensato la Stradale, dimostrando ancora una volta che i loro interventi non si limitano a multe e controlli, ma sanno trasformarsi in storie di salvataggio e umanità. ant. mar.