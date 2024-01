Cane finisce nella tana della volpe

E’ finito in una buca scavata forse da qualche volpe per sfuggire alla caccia. Solo che ieri mattina alle 8.30, quel cagnolino curioso non è più riuscito a tornare in superficie. E’ successo in località Montesecco, in comune di Pergola. Per salvarlo, è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco che attraverso una ruspa hanno aperto il buco e liberato il cane , impaurito ma vivo e pronto ad abbaiare ancora. In primo momento, si è pensato di poter allargare la cavità senza ricorrere alla pala meccanica ma non è stato possibile. Così è stata fatta intervenire la ruspa che ha risolto il problema restituendo il cane al suo padroncino.