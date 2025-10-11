Cane morso dalla vipera: “Era come paralizzato, ma siamo riusciti a salvarlo”

Pesaro, 11 ottobre 2025 – Una mattinata alla ricerca di tartufi si è trasformata in un incubo per un giovane urbinate e soprattutto per il suo cane, che ha rischiato di perdere la vita a causa di un morso di vipera ieri nelle campagne urbinati. Poi, la corsa contro il tempo per salvarlo e le cure dei veterinari, fino al ritorno a casa nel pomeriggio, in attesa della lenta guarigione.

La disavventura è occorsa a Lorenzo Notaro, ventisettenne residente a Schieti di Urbino, il cui padre Michele ha contattato il “Carlino” soprattutto “per lanciare un messaggio: occorre stare sempre attenti alle vipere nei boschi e soprattutto andare in compagnia, perché da soli si può rischiare grosso”. La mattinata era partita come al solito ieri per Lorenzo e il suo cane Molly, un incrocio di bracco femmina di sette anni: obiettivo, i tartufi.

“Anni fa andavo anch’io – ci racconta il padre Michele – ma poi ho smesso, mentre mio figlio ci va spesso. Ieri si era addentrato nel bosco in zona Fontane, vicino a Pallino, sempre in comune di Urbino; dopo aver camminato per un paio d’ore, il cane è partito di corsa, aveva fiutato qualcosa, ha iniziato ad annusare in mezzo a un basso cespuglio di edera e all’improvviso ha fatto un salto e un latrato di dolore. Poi, si è accovacciato immobile. Mio figlio si è avvicinato subito e ha notato due nitidi fori nel naso che sanguinavano, capendo subito che era stato morso. Molly non si muoveva, per cui ha dovuto prenderla in braccio e fare tutta la strada di ritorno fino a caricarla nell’ape con cui era arrivato lì”.

Dopo ormai parecchio tempo dal morso, il cane non dava segno di vita. “Ho raggiunto mio figlio – prosegue Notaro – e siamo partiti per Fano, per portarlo alla clinica veterinaria, dove l’hanno subito sottoposto ad analisi e trattato con delle terapie, fino a che non è migliorato, anche se non è guarito del tutto e ora che è a casa dovrà essere monitorato per un paio di giorni, perché potrebbero insorgere complicanze”. Insomma, una storia a lieto fine che però ha lasciato in loro una consapevolezza: “Le vipere non sono così rare come si pensa, e sono pericolose anche per l’uomo, per cui sempre meglio andare in bosco in compagnia. Se fosse stato morso mio figlio, non so come sarebbe andata a finire”.