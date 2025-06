Cane sbranato dai lupi: "Basta: questi animali sono un rischio"

"La tragedia del cucciolo di cane Raffo, sbranato da due lupi in giardino, è l’ennesimo segnale che la politica non può ignorare". Così Sara Tomassini, presidente del Distretto Marche Bio, interviene dopo la denuncia di Caterina Di Placido, medico fanese, che l’altra mattina ha visto due lupi introdursi nella sua proprietà e portarsi via il suo cucciolo di cane, chiamato Raffo. Secondo la presidente è fondamentale uscire dalla logica dei tavoli con le sole associazioni di categoria e coinvolgere direttamente chi vive e lavora nelle aree rurali. Il tema della gestione della fauna selvatica è diventato centrale, non solo per gli agricoltori ma anche per la sicurezza delle comunità locali. "Non si tratta di demonizzare i lupi – spiega – ma di riconoscere che il loro comportamento è cambiato: si muovono in branco, anche di giorno, si avvicinano troppo alle case, diventano un rischio per animali domestici, allevamenti e forse anche per le persone". Il distretto bio chiede un piano pubblico di eradicazione, coordinato e sostenibile, che preveda monitoraggi, interventi rapidi e risarcimenti equi. "O si interviene ora – conclude – o il rischio è lo spopolamento delle aree interne, la perdita di imprese agricole e un crescente senso di insicurezza per chi presidia il territorio".

ti.pe.