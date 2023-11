Cangini, “campione“ di assenze in consiglio

"Mi hanno negato il permesso per collegarmi da remoto". Inizia così lo sfogo del consigliere comunale di Urbino Federico Cangini (foto), ex maggioranza in quota Lega e passato poco dopo con “Urbino e il Montefeltro“ di Giorgio Londei.

Quello che Cangini lamenta è collegato alle sue assenze nelle sedute consiliari, numerose perché sarebbe mancato per ben 17 volte. Il motivo? "Questioni familiari", si difende.

"Da novembre 2022 ad oggi, e in particolare fino a primavera, perché ho dovuto assistere mio padre che ha avuto dei problemi di salute. Penso che la privacy sia importante e non è necessario dover dare troppe spiegazioni. Feci una pausa anche dal lavoro e nello studio legale a Rimini. Ho sempre informato il presidente del Consiglio Massimiliano Sirotti e non sono in polemica con lui. Però mi è dispiaciuto quando il 15 febbraio lo informai che non potevo essere presente e se potevo collegarmi da remoto. Questa non mi è stata negata, non ho proprio mai ricevuto una risposta. Il giorno dopo ricevo una e-mail dove mi veniva negata perché la motivazione era troppo generica e poteva creare precedenti. Perché dovevo raccontare una questione sanitaria di mio padre? Senza considerare che altri consiglieri hanno avuto questa possibilità. Tra l’altro il regolamento del Consiglio comunale dice che ci si può collegare da remoto per non più di due volte consecutive. Ho ricevuto la possibilità di farlo quando mi sono ricoverato per un intervento al piede – aggiunge il consigliere –. Il 21 giugno ho mandato una Pec all’ufficio protocollo per informare sulla situazione delle assenze, anche per quanto riguardava impegni lavorativi da libero professionita presi settimane prima. A volte capitava che arrivassi in ritardo. È vero che ho maturato diverse assenze ma ho sempre preso sul serio il mio impegno da Consigliere, per il bene dei cittadini e della città".

Su questo tema, che sta generando discussione in città, interviene il presidente del Consiglio comunale di Urbino Massimiliano Sirotti che dice: "Il consigliere Cangini si è giustificato 17 volte per motivi di lavoro, quando ha avuto problemi di salute ha avuto l’autorizzazione a collegarsi da remoto. Come per altri consiglieri è stato concesso collegarsi da remoto per motivi da salute o chi ha partorito e ha, ovviamente, esigenze ben precise. Tornando al consigliere Federico Cangini queste sono le motivazioni che ho ricevuto io. È un dato di fatto che il lavoro di amministratore richiede molto tempo".

