Cangini e Alvarez: "Londei ora sostiene il centrodestra"

"Giorgio Londei sostiene Maurizio Gambini". A dirlo è Urbino città d’Europa la lista a sostegno di Federico Scaramucci e fondata da Giovanni Alvarez di cui fa parte anche Federico Cangini (foto), già consigliere nel gruppo di Londei. "Il movimento Urbino Capoluogo, durante la presentazione del decalogo “I cittadini protagonisti della legislatura 2024-2029“, ha portato all’attenzione gli aspetti fondamentali per la crescita e lo sviluppo della città. Sono stati trattati temi delicati ma fondamentali, come anche il ruolo dei giovani e l’Università. Quest’ultimo punto è stato argomento centrale del mio contributo – dice Alvarez –. Un politico come Londei, che ha fatto tanto per il territorio e ha avuto tanto dalla politica, dovrebbe saper investire su una nuova classe dirigente. Ero presente in Consiglio comunale quando conduceva le sue battaglie di opposizione. Stupisce che sia disposto a sostenere un gruppo di conservatori".

"Nel corso della conferenza il presidente Londei e il vicario Giovannetti hanno dichiarato più volte che chi, tra i candidati, avesse pubblicamente sposato le sopracitate intenzioni, sarebbe stato appoggiato da Urbino Capoluogo", aggiunge Cangini. Quello che i due candidati si chiedono è il perché "Londei abbia deciso di indirizzare i suoi sforzi a sostegno dell’uscente sindaco Gambini, che dei punti precedentemente esposti si è totalmente disinteressato e si è anzi arrogato il merito di Urbino capoluogo, proponendo poi anche un’insostenibile ed estemporaneo progetto di Urbino provincia dell’entroterra".

fra. pier.