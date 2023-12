Cangiotti e Grassi celebrano il filosofo urbinate Italo Mancini

A trent’anni dalla scomparsa di Italo Mancini, domani alle 17,30 nell’auditorium della Cassa di Risparmio di Pesaro in via Passeri 72 si celebra il filosofo urbinate con un incontro al quale parteciperanno i professori Marco Cangiotti e Piergiorgio Grassi.

Il primo ha trascorso una vita accanto a “don Italo“, come lo si chiamava a Urbino, mentre il secondo ne ha raccolto la responsabilità dell’Istituto di Scienze Religiose. Di Grassi tra l’altro è in questi giorni nelle librerie “Dalla metafisica, all’ermeneutica. Una scuola di Filosofia a Urbino“, volume che rievoca gli anni in cui, sotto la guida illuminata e illuminante di Carlo Bo, lungo i portici e i vicoli di Urbino passeggiavano conversando gli eredi della scuola peripatetica tra i quali, assieme a Grassi e Mancini, nomi come Carmelo Lacorte, Emilia Giancotti Boscherini, Icilio Vecchiotti, Livio Sichirollo, Domenico Losurdo, Augusto Illuminati, Ekkehart Krippendorff e altri ancora. Una importante scuola di filosofia, di cui oggi i suoi allievi prediletti continuano l’opera. All’incontro parteciperà anche l’arcivescovo di Pesaro e Urbino Sandro Salvucci.Coordinerà Gian Luigi Storti, responsabile dell’Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro della arcidiocesi di Pesaro.

Nella foto in basso, il filosofo don Italo Mancini.