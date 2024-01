Cangiotti e il ruolo sociale: "In molti misero su casa prendendo mutui e mattoni"

"Ho passato 50 anni della mia vita lì dentro", ricorda Catervo Cangiotti. "Entrai in consiglio di amministrazione della Pica nel 1956 con mio padre Claudio e Wolframo Pierangeli il quale non avendo figli maschi chiamò Guido Ugolini". Una storia, quella di queste due famiglie, che prende il via negli anni Venti dell’altro secolo come impresa di costruzioni. Quindi la fornace, la ricostruzione della città e non solo, per arrivare, prima della crisi del 2008, ad un fatturato di 100 miliardi di lire con 500 operai. "In piccolo il paragone con l’Olivetti ci sta – continua Cangiotti – perché spingemmo molti dipendenti a farsi la casa, ad accendere mutui, cosa che allora tutti temevano. E non solo questo perché per costruire le abitazioni prendevano i mattoni e le tegole da noi che poi pagavano a prezzo di costo scalando un po’ alla volta dallo stipendio".

Insomma un’opera sociale quella che fece la Pica e che arrivò fino ai primi anni Duemila con la crisi dell’edilizia scoppiata negli Stati Uniti. "Si passò da circa 300mila abitazioni nuove all’anno, a 40mila. Un crollo verticale che fece traballare molte imprese", ricorda Cangiotti.

Che poi pone l’accento anche all’epopea del primo dopoguerra "quando i Tedeschi rasero al suolo tutti gli stabilimenti che passavano sulla linea Gotica".

E come si ripartì?

"Lei ha presente come facevano i mattoni gli antichi romani?"

No, e sarebbe?

"Scavavano delle buche sul terreno e dentro dopo aver lavorato a mano i mattoni venivano inseriti in questi forni rudimentali e si accendeva un fuoco per cuocerli. Ecco, esattamente come nell’antica Roma".

E chi aiutò suo padre Claudio e Pierangeli?

"Un gruppo di operai che erano molti affezionati e legati alle nostra famiglie ci aiutarono. Però quei mattoni che si cuocevano in quelle buche non vennero venduti ma vennero usati per ricostruire gli stabilimenti che erano stati distrutti".

Due famiglie per così dire che andavano dal produttore al consumatore visto che avevate anche imprese di costruzioni...

"Anche questo è vero perché prima della separazione tra noi Cangiotti e Pierangeli-Ugolini nell’impresa di costruzioni che era nata negli anni Venti, producevamo mattoni che poi utilizzavamo anche nelle costruzioni. Poi ci siamo anche impegnati nel settore dei prefabbricati e una testimonianza è ancora lì davanti a tutti con l’edificazione dell’Edilstato",

Cosa resta oggi di quella grande epopea industriale?

"Una delle cose più belle che voglio ricordare è questa: ancora per Natale tanti nostri ex dipendenti, impiegati ed operai ci chiamano per gli auguri e per ringraziare per tutto quello che è stato fatto per loro. Ed a tutti rispondo nella stessa maniera: grazie a voi per tutto che avete fatto per la Pica".

Non a caso il docufilm nasce da una giornalista che ha vissutato da bambina quegli anni. Il padre era dipendenti della Pica.

m.g.