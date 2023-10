Cani che salvano gli uomini . Ecco la ’scuola’ dove impareranno a intervenire nelle sciagure

In ricordo del cane ‘Spike’, il cane di un volontario della Croce Rossa, si è inaugurato a Pesaro il campo di addestramento per unità cinofile da soccorso, ben 7200 metri quadrati concessi in comodato gratuito dall’Amministrazione comunale di Pesaro in cui la Croce Rossa italiana ha potuto realizzare un’area di addestramento, allenamento e continua formazione.

"Vorremmo che quest’area non sia esclusivamente ad utilizzo nostro, come Croce Rossa, ma ci piacerebbe che diventasse un punto di confronto, di scambio di esperienze anche con altre realtà di unità cinofile e per chiunque volesse stare qui con noi ad esercitarsi", spiega Antonio Brancadori Presidente del Comitato di Pesaro sottolineando l’importanza del confronto per essere sempre pronti alle varie situazioni. Un centro di eccellenza sviluppato su quattro aree: un’area di accoglienza, un’area verde per esercitazioni di Protezione civile, un campo macerie per ricreare in sicurezza scenari colpiti da terremoti e in fine un’area palestra propedeutica al lavoro in macerie per sviluppare le abilità principali. Un valore molto importante che accompagna tutte le attività è il rapporto di fiducia che si crea tra cane e conduttore definito come un elemento fondamentale durante questo percorso.

"E’ un’attività molto particolare dove la costanza nell’allenamento è fondamentale, uno dei nostri allenamenti principali è la ricerca tra le macerie con la realizzazione di situazioni molto realistiche per permettere al cane di ottenere confidenza con i vari materiali e la difficoltà ad individuare i corpi", evidenzia Marco Motta, padrone di Spike, volontario Croce Rossa. Un altro obbiettivo principale Cri con questa struttura è coinvolgere la società dando un significato ed una responsabilità a chi ha un cane cercando di trasmettere il piacere e l’importanza del rapporto che si instaura a fine di una complicità reciproca.

"Siamo orgogliosi di inaugurare quest’area finalizzata a salvare vite umane, un progetto ambizioso che rappresenta un punto di riferimento nazionale che, grazie ai volontari della Croce Rossa e della Protezione civile, ha dato una nuova vita a quest’area abbandonata e degradata", conclude Riccardo Pozzi assessore al Fare. La cerimonia è stata anche scenario di un gesto simbolico con la messa a dimora di una pianta da frutto da parte dei nuovi volontari Cri; presenti all’inaugurazione i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Polizia Locale, Protezione Civile comunale e gruppi cinofili CRI.