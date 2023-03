"Cani da biblioteca" Nasce un circolo cinofilo per trattare bene Fido

Avete un cane? Ne prenderete uno? Volete consigli (gratis) su come tenerlo? Il canile comunale ha un’iniziativa per voi. Farà nascere un luogo di incontro dedicato alla cultura cinofila, in cui tutti gli appassionati di cani possano scambiarsi idee, progetti, libri, e diventare ancora più efficienti nel gestire il miglior amico dell’uomo, magari in vista di un’adozione, o solo per aiutarlo. Non a caso, il progetto pilota che mette in campo la T41B, che gestisce il canile comunale di Pesaro, si chiama "Cani da biblioteca", perchè tra gli obbiettivi del progetto c’è anche quello di costituire una biblioteca specializzata (all’interno del canile, 30 mq) in cui verranno infatti programmati e realizzati corsi formativi, riunioni, videoproiezioni e qualsiasi altro evento proposto dal gestore del canile, dai volontari, dagli educatori cinofili e dalla cittadinanza. Il prossimo sabato 18 marzo, al canile di Pesaro (Strada Ponte Valle , ore 15,30), presentazione ufficiale del progetto.

Dice Andrea Pieri, 50 anni, pesarese, referente del progetto, operatore del canile, ed educatore cinofilo: "Ci pensavamo da anni, visto che in generale, anche da noi, il livello della cultura cinofila è medio-bassa. Ho visto un po’ di caos. Si vive di luoghi comuni. Ora invece con questo progetto si tenta di dare più nozioni possibili su come va tenuto un cane in famiglia. La biblioteca serve proprio a trasmettere nozioni non solo ai padroni, ma anche a tutti coloro che vogliono confrontarsi pensando di prendere un cane. Vogliamo creare un centro stimolante". Insomma, avendo più persone “educate”, si avranno più cani “educati” e si migliorerà, così, la conviven- za con le persone non amanti dei cani e si incrementerà l’introduzione dei cani negli ambiti sociali. Coop Alleanza 3.0 partecipa al progetto, che ha finanziato.

La biblioteca ricalcherà gli stessi orari di apertura al pubblico del canile: - feriali dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il pome- riggio su appuntamento; - festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Gli eventi saranno promossi presso i canali social del canile, presso il sito web www.t41b.com e comunicati agli organi di informazione locale. Ci saranno giornate informative a tema, due o tre all’anno con il coinvolgimento di esperti: ad esempio, inserimento del cane in famiglia, il cane e il gioco, cani e bambini. Info.: 0721282552- [email protected]

ale.maz.