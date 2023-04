Cani in passerella: oggi sarà scelto il più bello tra 400

Finale, oggi, in Baia Flaminia, al Campo di Marte, dove verrà eletto il cane più bello tra i 400 in gara per il 47° concorso di bellezza organizzato dall’Enci, l’Ente nazionale cinofili. A prendere parte alla gara i cani del Nord, come Siberian Husky o Alaskan Malamute, e i giapponesi, come gli Akita Inu o i Samoiedo. Ieri, si è tenuta la prima parte del concorso che ha visto sfidarsi 25 razze diverse di cani, tra cui è stato eletto il "best of breed", ossia il migliore della razza. Oggi, verrà eletto il migliore tra i migliori: "Vincerà – spiegano Bruno Maffezzoni e Giuseppe Saccani, presidente Cirn e vice – il cane che più si avvicina allo standard della sua razza".

Alessio Zaffini