Cani poliziotto al Campus. Trovato hashish negli zaini

Li aspettavano all’ingresso della scuola con i cani antidroga. Controllo di routine ma che l’altra mattina ha portato alla segnalazione alla procura dei minori di Ancona di tre sedicenni frequentanti gli istituti del Campus perché trovati in possesso complessivamente di 20 grammi di hashish. E’ accaduto poco prima del suono della campanella. Per i cani è stato facile sentire odore di hashish negli zaini dei tre ragazzi trovandone appunto 20 grammi. I giovani sono stati identificati dai carabinieri e segnalati per il possesso del quantitativo di droga. Chiesto loro perché avessero lo stupefacente, avrebbero spiegato che non era solo di loro proprietà e che non pensavano di andare contro la legge.

I controlli antidroga da parte delle forze dell’ordine davanti alle scuole continueranno anche nei prossimi mesi su richiesta degli stessi direttori di istituto, i quali cercano di non lasciare correre la presenza di stupefacenti a scuola seppur mai ostentati. L’odore del fumo di spinelli però o i segni di un consumo che può avvenire durante la ricreazione negli spazi esterni non vengono sottovalutati dai direttori che abitualmente chiedono, soprattutto al Campus, l’intervento delle forze dell’ordine.