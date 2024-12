Cannavò e il fattore-Stellone: "Ci dà idee chiare e ci fa crescere"

E la storia continua. In quella stella filante sparata sotto l’incrocio, nel finale di un Vis-Milan avvincente, c’è tutta la forza della Vis e di Kevin Cannavò. Che è ormai un pesarese adottato: quarta stagione in biancorosso, 106 presenze, 15 reti (2 in stagione) e 8 assist. Attaccante, ala, esterno a tutta fascia. Inquadratelo come volete. Lui mette in pratica il verbo di Stellone, suo mentore sin dai tempi del Palermo. "Ci ha dato idee chiare – dice Kevin – sin dal ritiro. E ci fa crescere. Voi vedete i risultati alla domenica, ma durante la settimana ci dà tante informazioni, ci svela i piccoli segreti di chi ha giocato ad alti livelli".

E la squadra lo segue a occhi chiusi.

"Anche chi gioca meno si sente chiamato in causa, è la forza di questo gruppo".

Stellone continua a parlare di 40 punti, ma la Vis è lassù.

"Non ce l’aspettavamo, come credo i tifosi. Sono qui da diversi anni, 35 punti di solito li avevamo ad aprile. Ma non dobbiamo abbassare l’intensità. I bilanci si fanno a maggio. E il nostro primo obiettivo resta la salvezza".

Momento magico per la squadra e per Cannavò.

"Sto vivendo un’emozione bella, vedo gente contenta delle mie prestazioni. Sento fiducia da parte dell’allenatore e della società. Il ruolo? Dove mi metti mi metti".

Ma se dovessi esprimere una preferenza?

"Ad oggi direi che mi va bene fare il quinto. Io nasco più ala che punta. E a Lumezzane la scorsa stagione ho giocato in quel ruolo. Ho buon passo, velocità, e poi sulla fascia ci sono praterie da sfruttare".

Come è nato lo spostamento? "Il mister mi ha fatto la proposta, ho accettato di buon grado. E’ lui che ha avuto l’illuminazione, come per Pucciarelli e Paganini. Lui certe cose le vede prima".

Qualcosa ancora da migliorare?

"La fase difensiva, mi manca ancora qualche tassello".

Giovanili. Più ombre che luci per i baby Vis. Primavera ancora battuta (4-0 in casa della Pro Patria, 5° ko di fila), pari per la Juniores nazionale (3-3 con L’Aquila, doppietta Esposito e Carbone), e per l’Under 15, 3-3 con la Spal (Vacchetta, Gambi e Marcaccini); sconfitte per l’U17 (1-4 con la Spal), per l’U16 (2-1 a Caldiero), per l’U14 (1-3 con la Lazio) e per l’Under femminile (7-2 a Gualdo).