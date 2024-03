Canone unico patrimoniale di concessione: per pagare c’è tempo fino a maggio

Slitta al 31 maggiola scadenza per il pagamento del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria(ex Cosap), inizialmente prevista per il 31 marzo. Lo ha disposto il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, con un provvedimento siglato nei giorni scorsi. Nel decreto si evidenzia che sono comunque considerati regolari tutti i pagamenti del Canone unico patrimoniale già effettuati o che verranno eseguiti entro il 31 marzo. Per i pagamenti in scadenza il 31 marzo di importo uguale o superiore a 300 euro che potevano essere rateizzati, le nuove scadenze di rateizzazione sono ora previste nei mesi di maggio, giugno e luglio (tre rate mensili di uguale importo, senza interessi).