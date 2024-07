Canottieri e la festa che fa storia. Folla per l’anniversario dei 70 anni

Un’intensa e strepitosa giornata di festeggiamenti tra storia, sport, progetti futuri ed emozioni. Tutto questo è stata, sabato scorso, la celebrazione per il 70° anniversario della Società Canottieri Pesaro, fondata nel 1954 dall’esule giuliano-dalmata Bruno Puja, insieme ad un gruppo di sportivi pesaresi. Tantissimi i presenti, dai soci storici ai master, e naturalmente i giovani atleti con i loro allenatori, che dalla mattina hanno animato la sede di Calata Caio Duilio al Porto, una delle zone più belle della città, attirando curiosi e appassionati con un’esposizione di barche storiche e recenti, l’allestimento di una mostra e la proiezione di un docufilm, una gara sociale per la 2ª edizione del Trofeo Puja ed infine, all’ora del tramonto, un evento in grande stile sulla terrazza della Canottieri. A condividere quest’importante momento e confermare il forte legame che la Canottieri Pesaro intende consolidare col territorio e le istituzioni, sono intervenuti il sindaco Andrea Biancani, l’assessore allo Sport Mila Della Dora, l’europarlamentare Matteo Ricci e la Capitaneria di Porto.

Tra gli ospiti, spiccavano il presidente della Federazione Italiana Canottaggio - e leggenda di questo sport - Giuseppe Abbagnale, la consigliera federale Luciana Reale, il campione olimpico Alessandro Corona insieme ai rappresentanti delle società remiere delle Marche e della società Adria di Trieste con cui si è instaurato un legame di amicizia. Tanti i temi trattati durante l’evento serale condotto da Paolo Pagnini: ricordo della storia della società e della carismatica figura di Bruno Puja attraverso le testimonianze di chi ha assistito alla nascita della Canottieri, discussione insieme ai rappresentanti della Fic sul futuro del canottaggio, presentazione dei progetti futuri, riflessioni innovative sul rapporto tra canottaggio e ambiente, con l’esperto Francesco Mondora, e sull’influenza positiva del canottaggio sul benessere psicofisico con la dottoressa Anna Maria Baldelli.

"Continueremo a lavorare per la Canottieri Pesaro con passione e determinazione - la promessa del presidente del sodalizio Fabio Giustiniani - per rendere la nostra associazione un esempio di eccellenza sportiva, inclusione sociale, rispetto per l’ambiente e valorizzazione del territorio attraverso la promozione del canottaggio e dello sport remiero".