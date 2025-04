Canottieri Pesaro partecipa alla Giornata Nazionale sulla Salute della Donna con una regata

Oggi la Canottieri Pesaro prende parte alla 10ª edizione della Giornata Nazionale sulla Salute della Donna, un evento nazionale promosso dal Ministero della Salute. L’iniziativa vuol sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e del benessere femminile, anche attraverso lo sport remiero. L’evento consiste in una regata dimostrativa di sole donne, che si svolgerà contemporaneamente in 30 città italiane: "E’ il secondo anno che partecipiamo – dice il presidente della Canottieri, Fabio Giustiniani –, perché per noi il tema del benessere attraverso lo sport è fondamentale". Saranno oltre 40 le atlete della Canottieri a partecipare all’iniziativa: una costola, quella femminile, che vanta, fra i tanti allori conquistati, un campionato italiano master over 54 e due ori, nel doppio universitari e nel trofeo internazionale Filippi. La novità è la partecipazione di un equipaggio della Capitaneria. Si comincia alle 10 con l’uscita delle barche, al rientro il presidente della Canottieri farà il suo saluto sulla terrazza della sede, quindi l’intervento dell’oncologa Annamaria Baldelli.