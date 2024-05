Canottieri super nel Beach Sprint

Pioggia di medaglie per la Canottieri Pesaro nella 2ª tappa del "Trofeo Filippi" Beach Sprint Rowing che si è svolta sul Lido di Fano con l’organizzazione del Club Nautico. Alla competizione erano presenti 219 atleti, in rappresentanza di 41 società provenienti da tutt’Italia. La Canottieri, rappresentata da 34 atleti (Under19, Senior e Master) che le hanno consentito di risultare la società con maggior numero di iscritti, sotto la guida degli allenatori Fabio Castrignanò e Maurizio Mancini, ha ottenuto 11 medaglie, di cui 3 ori con gli equipaggi del doppio misto universitari, 2Mix Master over 54 e 4+ Mix Master over 54, 7 argenti e 1 bronzo. Questi risultati hanno fatto balzare Pesaro al 4° posto della classifica generale del Trofeo che proseguirà l’1 e 2 giugno con la 3ª tappa a Lignano Sabbiadoro. Questa disciplina sta riscuotendo sempre maggior interesse da quando è stata ammessa tra le discipline olimpiche, a partire da Los Angeles 2028. Atleti e tecnici della Canottieri Pesaro hanno avuto poi l’onore di incontrare il presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale, oro olimpico di canottaggio nella specialità due con, nel 1984 e 1988.