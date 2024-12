Cantanti lirici in centro animano il Natale

Oggi il cartellone natalizio pesarese prevede alle ore 17 il canto lirico itinerante per le vie del centro storico di Maria e Ian, mentre alle ore 17.30, in piazza del Popolo “On Places”, lo spettacolo di danza a cura di "On Stage Dance Center".

Domani, dalle 17, Babbo Natale e "Plasteroid, l’uomo di ghiaccio" incontrano i bambini per le vie del centro. Alle 17.30, sul palco della Biosfera ci sarà la musica live di Riccardo Selci and Fool Band “Cosa vuoi che sia una canzone?”. Dalle 14 alle 18 tra piazzale Matteotti e i Giardini Craxi, prenderà il via la Fattoria didattica con attività e laboratori per bambini a cura della società “La Fattoria dei Mini”. Alle 16, in piazza Redi ci saranno i “Canti in piazza”, con cori natalizi, mercatini e laboratori per bambini dell’Istituto Comprensivo “Leopardi”. Dalle 16:30 alle 20:30 in piazzale Primo Maggio ci sarà “La Merenda di Natale”, a cura di La Stele di Novilara e commercianti.