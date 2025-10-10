Cantarini, un convegno per capirlo

Simone Cantarini (1612 - 1648) nella sua epoca, fuori dalla sua città era noto a tutti come “il Pesarese“. Anna Maria Ambrosini Massari, dell’Università degli Studi di Urbino, insieme a Yuri Primarosa, hanno curato il convegno Simone Cantarini e il suo tempo. Maestri, allievi, seguaci che si terrà dal 13 al 15 ottobre a Palazzo Montani Antaldi e Palazzo Perticari Signoretti.

"In prossimità della chiusura dell’importante mostra urbinate, ci tenevamo che ci fosse un incontro diretto con la città natale di Cantarini, attraverso un convegno scientifico, al quale parteciperanno studiosi dall’Italia e dall’estero, patrocinato dal MIUR e dalla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino e reso possibile dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e da Franco Signoretti, presidente di Palazzo Perticari Signoretti. Un momento importante per la cittadinanza sarà quello di lunedì 13 (ore 18,30) quando Massimo Pulini leggerà stralci di un romanzo dedicato alla vita inquieta di Simone Cantarini".

"Oltre tutto – aggiunge Signoretti – Palazzo Perticari si trova a pochi metri da dove Cantarini è nato, come ricorda una lapide. Celebriamo un grande pittore del Seicento con un evento importantissimo, alla cui realizzazione sono felice di contribuire". "Un momento – prosegue Marco Cangiotti, presidente della Fondazione Carisp – che ha certamente uno spessore importante tanto che prevediamo di pubblicarne gli Atti il prossimo anno. La Galleria Nazionale delle Marche ha esposto le opere, alcune delle quali provenienti dalla quadreria della Fondazione Cassa di Risparmio, mentre Pesaro ospita il convegno scientifico. Questo connubio è importante perché dà il senso di un’unità della provincia".

Maria Rita Tonti