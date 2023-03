Cantiano, al via lo spettacolo della Turba

Un’azienda nata con la Turba, la secolare sacra rappresentazione del Venerdì Santo, della quale ne cura il palinsesto audio-video da oltre venti anni. In questa edizione particolarmente attesa dopo tre anni di stop per la pandemia con il rischio concreto di un ulteriore annullamento a causa dell’alluvione del 15 settembre scorso, la Sound-Light di Pesaro offre il proprio servizio in modo completamento gratuito. Nella conferenza stampa di ieri mattina in Comune alla presenza del sindaco Alessandro Piccini, del presidente dell’associazione culturale Turba Maurizio Tanfulli, uno dei responsabili della società, Paolo Marcuzzi, ha spiegato le ragioni di questa scelta a sostegno alla comunità cantianese. "Non potevamo rimanere insensibili a quanto è accaduto a Cantiano, paese al quale siamo legati affettivamente. Siamo partiti nel 2005 proprio con la Turba, uno dei primi lavori. All’epoca operavamo in un capannone di 250 metri quadrati, oggi vantiamo due stabilimenti da 3mila metri quadrati. Siamo cresciuti in maniera imporante nonostante il Covid ed operiamo nel settore dei servizi per lo spettacolo e della comunicazione per eventi storici come il Festival di Sanremo, Eurovision e lavorando per rilevanti gruppi nazionali come assicurazioni, nel campo dei motori eccetera… Ma guai a toglierci il Venerdì Santo di Cantiano. La Settimana Santa in questo paese va al di là di ogni aspetto professionale, c’è sinergia con il paese". In conclusione le parole del presidente dell’associazione Turba Tanfulli: "Doveroso un caloroso ringraziamento per il servizio omaggio dell’azienda pesarese. In un momento particolarmente delicato per Cantiano, era necessario ripartire, ridare attraverso la Turba un segnale di fiducia e speranza".

Amedeo Pisciolini