Cantiano, auto passa col "rosso", scontro frontale sul viadotto

Da tempi immemorabili ci sono dei lavori di adeguamento sulla Flaminia all’altezza di Cantiano, in particolare sul viadotto il cui traffico a senso alternato è regolato da un semaforo. Ieri pomeriggio, una Clio con a bordo tre persone di nazionalità cinese in viaggio verso Roma si è scontrata con una Golf guidata da un giovane perugino che proveniva in senso opposto. Lo scontro frontale è stato violento e il motivo è semplice: una delle due auto è transitata col rosso. Non è chiaro quale sia stata ma le conseguenze si sono avute per una donna cinese che sedeva nel sedile posteriore che ha riportato un forte trauma cranico con ricovero ospedale ad Ancona con l’eliambulanza mentre il giovane di Perugia è stato ricoverato a Urbino. Sul posto i carabinieri