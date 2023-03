Cantiano cerca un nuovo contabile

Comune di Cantiano (sotto una foto dopo l’alluvione) apre una selezione di Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un Istruttore Contabile a tempo indeterminato e pieno di un’unità nella categoria C, posizione C1. Requisiti: Diploma di Istituto tecnico commerciale; di Istituto professionale per periti aziendali e corrispondenti lingua estera o di Liceo Economico. Per candidarsi visionare il sito www.comune.cantiano.pu.it, la scadenza per la domanda online è venerdì 7 aprile entro le 12.

Azienda di commercio nel settore alimentare e industriale con sede a Pesaro cerca un addetto commerciale per la promozione di prodotti e la raccolta di ordini da parte dei clienti che sia automunito, in possesso di patente B, con diploma di scuola superiore e con la possibilità di svolgere trasferte su tutto il territorio provinciale. Il lavoro proposto è di tipo autonomo e con orari da organizzare in, appunto, autonomia. È preferibile esperienza pregressa nel settore commerciale, conoscenze informatiche discrete e una minima conoscenza della lingua inglese. Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] Per contattare il centro dell’impiego di riferimento in grado di dare

info a riguardo scrivendo all’indirizzo [email protected]

Barpasticceria a Pesaro, in zona centro-mare, cerca barista a cui offrire un contratto di lavoro inizialmente part-time poi full time (mattino e pomeriggio) da inserire all’intero del proprio staff. Il bar ricerca una figura, con o senza esperienza, preferibilmente residente a Pesaro. Per candidarsi chiamare, dopo le 12, ai seguenti numeri: 0721 32457 o 349 5802565.