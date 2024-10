Cantiano Fiera Cavalli 2024. Per domenica si prepara un programma ricco di emozioni

Si avvicina uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per Chiaserna di Cantiano e per quanti amano i cavalli. Domenica e quella successiva (13 e 20 ottobre) si terrà la 45ª edizione della “Cantiano Fiera Cavalli“, un evento capace di promuovere e valorizzare un territorio e le sue tante eccellenze, in primis il Cavallo del Catria, l’unica razza equina autoctona delle Marche e che sa vivere bene anche allo stato brado, adattandosi perfettamente al pascolo in territorio montano, scende di quota in un ciclo oramai secolare.

In attesa del via c’è stata nei giorni scorsi nel centro ippico La Badia di Chiaserna, la presentazione del ricco e variegato programma, preceduta da una breve esibizione a cavallo di tanti giovanissimi. Oltre gli amministratori del comune e i rappresentanti delle associazioni era presente il sindaco di Cantiano e presidente dell’Unione Montana del Catria e Nerone Alessandro Piccini.

"Cantiano Fiera Cavalli è un evento complesso, unico nel suo genere – ha sottolineato il primo cittadino –. L’impegno della comunità ogni anno è massiccio nella preparazione di una fiera entrata a far parte oramai del tessuto comunitario. L’amministrazione comunale, che in attesa di sviluppi futuri legati alla nascita di un vero e proprio ente fiera autonomo, è ancor oggi organizzatore diretto della manifestazione, anche quest’anno ne ha curato lo sviluppo con un impegno che va oltre le effettive disponibilità organizzative che una macchina comunale può mettere in campo. E’ proprio in questo atteggiamento di grande propositività e voglia di crescere a prescindere che ancoro il mio personale invito a partecipare ad uno degli eventi più unici del territorio. Venite a conoscere il Cavallo del Catria, le specialità di Cantiano e a comprendere la fortuna di vivere in un territorio ancora poco contaminato e incredibile come il nostro, vi aspettiamo".

Il presidente dell’associazione Allevatori Cavallo del Catria Giuseppe Travagliati, quello dell’associazione La Badia Paolo Vitali e il vicepresidente Anareai Giacomo Romitelli, hanno sottolineato la grande importanza di questo evento per lo sviluppo del cavallo del Catria e del territorio e l’impegno da parte di tutti per una edizione che saprà ancora una volta attirare professionisti del settore, appassionati e anche tante famiglie.

Amedeo Pisciolini