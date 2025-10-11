Cantiano Fiera Cavalli 2025 tra divertimento e sapori unici

Inizia domani “Cantiano Fiera Cavalli“, la due giorni (l’altra è prevista per domenica 19 ottobre) dedicata al mondo equestre in scena a Chiaserna di Cantiano per celebrare il Cavallo del Catria, unica razza equina autoctona delle Marche, tutelata da una legge regionale. Seconda in Italia, dopo quella internazionale di Verona e riconosciuta ufficialmente dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Cantiano Fiera Cavalli ha il primato di essere l’unica fiera che si tiene all’aperto e tra le più apprezzate in Europa. Cantiano Fiera Cavalli, con la 46ª Mostra Mercato regionale del Cavallo e la 39ª Rassegna del Cavallo del Catria, apre domenica nell’Agorà del Catria, con la cerimonia ufficiale e il taglio del nastro alle ore 11 alla presenza del sindaco Alessandro Piccini e delle autorità politiche, militari e civili. Nella stessa mattinata si terranno il convegno a cura dell’Associazione Allevatori Cavallo del Catria e le premiazioni dei migliori esemplari. Il Cavallo del Catria è un animale perfetto per il turismo equestre, oggi valorizzato dall’Associazione Allevatori Cavalli del Catria e dal Centro Ippico La Badia. Nella due giorni di festa (domani e il 19) si potrà stare in contatto con questo splendido esemplare per l’intera giornata. Il “Battesimo della Sella“ permetterà ai bambini di salire a cavallo per la prima volta. Si potrà assistere (ore 11.30) alla dimostrazione di carico e scarico dei muli per riscoprire le antiche tecniche di lavoro nei boschi. Nell’Arena Coperta (dalle ore 12) si terranno gli intrattenimenti, gli spettacoli equestri e il carosello storico “Horse Show“: storia ed evoluzione del Cavallo del Catria, carosello fiera cavalli, carosello in libertà, dressage, presentazione della scuola e dimostrazioni di salto ad ostacoli. In questa edizione due giornate di alto livello artistico a cura del regista Nico Belloni all’interno dell’Area Grande: domani alle ore 12 pre-gala show equestri, alle ore 14 storia ed evoluzione del Cavallo del Catria e alle ore 15 artisti internazionali. Guest star Calimero, miniature horse di Andrea Galuppi. Un piccolo cavallino in miniatura che ha saputo saltare libero 27 barriere, realizzando il nuovo record indoor. In rassegna i cavalli spagnoli, i dorati palomini e i rari Barok Pinto, l’artista e fire performer pugliese Michela Fiore e i suoi miniature horses, l’amazzone Sofia Bacioia con i cavalli lusitani, che presenterà le movenze tipiche del lavoro con la garrocha. Ingresso 5 euro, biglietto Family 15, under 12 e over 75 gratuito.

am. pi.