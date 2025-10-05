’Cantiano Fiera Cavalli’ decolla tra mille novità

Cantiano Fiera Cavalli la manifestazione che raggruppa la 46° Mostra Mercato regionale del Cavallo e la 39° Rassegna del Cavallo del Catria che si terrà a Chiaserna di Cantiano rispettivamente nei giorni 12 e il 19 ottobre ha presentato ieri in occasione della giornata Internazionale degli animali il suo ricco programma. L’evento che si terrà all’aperto, unico a livello nazionale, vedrà caroselli equestri, mostre, esibizioni, mercatini, incontri, spettacoli, ristorazione e altri: tanti appuntamenti per conoscere e apprezzare il Cavallo del Catria, unica razza equina marchigiana.

"Cantiano Fiera Cavalli – ha spiegato il sindaco Alessandro Piccini - è cresciuta moltissimo in termini di contenuti, partecipazione e impatto con effetti assolutamente positivi ed è diventata parte integrante e consolidata della comunità. C’è l’impegno forte di questa amministrazione comunale nel portarla ad una dimensione nazionale, ma attraverso una gestione strutturata capace di disponibilità organizzative superiori oltre che sul controllo efficace e sulla qualità del risultato. Il prossimo evento sarà ancora più ricco di iniziative per valorizzare tutte le nostre eccellenze, a partire dal Cavallo del Catria". Soddisfatto per i risultati raggiunti il presidente dell’associazione Allevatori Cavallo del Catria Giuseppe Travagliati: "Dal 2021 ad oggi la nostra associazione - ha detto Travagliati- può vantare un lavoro enorme, davvero straordinario.

Siamo partiti con 724 cavalli e siamo oggi a 1.424 esemplari. Siamo riusciti a portare quattro dei nostri esemplari in Germania, in una delle rappresentazioni di maggior risonanza nel panorama equestre internazionale, un traguardo importantissimo per tutta la nostra associazione. Arrivano qui tanti visitatori, che poi hanno l’opportunità di fare esperienza con altre attività annesse a questo splendido animale, nonché tutto l’indotto che sta crescendo con il Cavallo del Catria, così come promozione dei nostri territori e lo sviluppo delle nostre attività".

Alla presentazione di ieri al Centro Ippico La Badia sono intervenuti anche Andrea Montresor, (area Economica di Coldiretti Marche), il presidente del Centro Ippico La Badia Paolo Vitali e il vicepresidente Anareai Giacomo Romitelli, tutti hanno evidenziato la grande importanza di questo evento per lo sviluppo del cavallo del Catria e del territorio.