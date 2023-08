Cantiano Fiera Cavalli pronta a ripartire “al galoppo“

Finalmente l’attesa ufficialità: Cantiano Fiera Cavalli 2023 nella sua versione classica, ovvero le prime due domeniche di ottobre, si farà. È già partita la promozione. Dopo l’impossibilità di mettere in piedi l’edizione primaverile (maggio 2023) a seguito dell’alluvione del settembre 2022 che ha reso indisponibile il transito sulla Provinciale per il problema del ponte di Mampuia a Chiaserna, è arrivato l’ok dal momento che sono partiti da alcuni giorni gli interventi di ripristino del ponte, cantiere gestito sempre dalla Provincia di Pesaro e Urbino e finanziato dalla struttura commissariale regionale delegata alla gestione dell’emergenza alluvione.

Ne abbiamo parlato col sindaco di Cantiano Alessandro Piccini: "Dopo numerosi contatti con la struttura commissariale e data la disponibilità della Provincia che si sostituisce ad Anas come soggetto attuatore, la situazione si è sbloccata qualche settimana fa. Un passo significativo verso Cantiano Fiera Cavalli. Per noi è fondamentale ripresentarci con il secondo grande evento dopo la Turba. Significa gradatamente tornare alla programmazione ordinaria dell’ente mettendo in scena questo momento peculiare che ritengo vitale per due motivi: rappresenta un segnale di fiducia e rilancio dopo il disastro del settembre scorso e dall’altro si pone quale fase importante in chiave di ricaduta economica sull’indotto commerciale del paese".

Ma entriamo nel dettaglio dei lavori: "L’intervento prevede un attraversamento tramite uno scatolato che verrà gettato in opera, quindi non più commissionato e fornito poiché i tempi si allungherebbero di molto. L’importo complessivo oscilla tra i 250mila e i 300mila euro. Il tutto sarà ultimato entro la fine dell’estate". Novità anche sul fronte della depurazione, altro problema emerso con l’alluvione: "Sono stati completati i lavori e messa in esercizio dei sistemi di depurazione imhoff in località Tranquillo, via Contessa Vecchia, via della Fornace, dentro l’abitato di Pontericcioli e in prossimità della SS3 Flaminia. L’attivazione di tali impianti risolve il problema della depurazione relativamente alla frazione di Pontericcioli che torna a rilasciare acque chiare (depurate) sul fiume Burano. Ringraziamo il gestore del servizio idrico (Marche Multiservizi) per la presa in carico degli interventi su questo primo finanziamento da parte della struttura commissariale regionale", conclude il sindaco Piccini.

Amedeo Pisciolini