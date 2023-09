Cantiano, la musica vince concerto no stop di 8 ore

Incredibile partecipazione di pubblico in piazza Luceoli all’evento "Con il cuore nel fango", concerto di oltre otto ore tenutosi sabato scorso dall’amministrazione comunale di Cantiano col supporto di quella di Fano. Protagonista la comunità dei musicisti della zona. Ventisei band si sono alternate sul palco facendo scatenare i numerosissimi fans. Un concerto a ingresso gratuito e a scopo benefico rivolto alle comunità alluvionate il 15 settembre dell’anno passato. La sera precedente, sempre in piazza Luceoli, c’era stato un partecipato evento istituzionale. Il sindaco Alessandro Piccini parte proprio da questo: "Un grande momento di ricordo e di informativa alla cittadinanza a un anno dall’alluvione che ha colpito il comune di Cantiano. Presente l’intera filiera di governo rappresentata dalle più alte cariche istituzionali. Mai così tanta attenzione è stata dedicata alla nostra comunità, segnale di vicinanza e di riconoscenza alla tenacia dimostrata dall’intera cittadinanza e al lavoro dall’amministrazione comunale impegnata, da mesi, in una battaglia a favore di cittadini e imprese, rispettosa delle istituzioni, ferma nei contenuti e costante nel manifestarli". Il primo cittadino ha poi analizzato la serata successiva, quella del concerto: "Un evento mai ospitato a Cantiano. Centinaia di persone che si sono date il cambio lungo tutta la giornata. Un momento di festa in cui abbiamo voluto restituire a tutta quella rete di solidarietà e di vicinanza una minima parte di quello che ci è stato dato in questi mesi. Una forma di ringraziamento e incoraggiamento a chi si è rimboccato le maniche e ha permesso che Cantiano si potesse risollevare. Un toccante momento quello delle testimonianze dedicate al mondo delle imprese e la volontà di ripartire e ai volontari che si sono prodigati per salvare vite umane". "Un ringraziamento - aggiunge Piccini- al Comune di Fano per averci aiutato a riportare questo format, nato come raccolta fondi alla Rocca Malatestiana, a Cantiano e alle ventisei band che a titolo gratuito hanno animato è riempito la piazza. Perché dove c’era il fango sabato c’è stata musica, gioia e tanta voglia di ripartire". Difficile quantificare le presenze, sicuramente oltre il migliaio di persone provenienti da tutta la provincia, in primis Pergola, Cagli, Fossombrone, Fano ma anche dalla vicina Umbria. Presenti anche rappresentanti degli enti, diversi sindaci e il consigliere regionale Giacomo Rossi.

Amedeo Pisciolini