Cantiano, le cinque Confraternite religiose in vista della Pasqua

Appuntamento domani pomeriggio a Cantiano per il convegno sull’origine delle Confraternite della zona a ridosso della catena appenninica del Catria e Nerone dove ancora sono molto attive con la partecipazione di tanti residenti rimasti legati a queste antiche aggregazioni religiose. Inedito per tutte le Confraternite, sarà anche la partecipazione delle cinque Confraternite cagliesi alla "Processione Storica" di Cantiano in programma sabato primo aprile alle ore 21.30 per suggellare la solidarietà al tragico evento dell’alluvione che ha colpito il 15 settembre scorso la comunità cantianese. Questa prima e inedita manifestazione religiosa è ritenuta dalle Confraternite anche un elemento aggregativo di un territorio, dal punto di vista storico culturale dove da secoli si tramandano tradizioni legate ai riti Pasquali e che coinvolgono ancora sempre numerosi fedeli. A Cagli nelle cinque Confraternite che aggregano oltre quattrocento confratelli che sfilano scalzi ed incappucciati partecipando alla suggestiva processione del Venerdì Santo, sono in corso i piccoli lavori di manutenzione per ridare vita ai vari strumenti religiosi, come cappe da indossare, croci, lanterne e baldacchini da sistemare e rigenerare con prodotti naturali. Particolare attenzione è riservata alla sistemazione del carro dove viene posto l’antico "Cristo" in legno per poi sfilare in processione nella sera del Venerdì Santo. Un iniziale fermento tra i Priori delle cinque Confraternite che in questi giorni iniziano a dirigere le attività della Settimana pasquale".

Mario Carnali