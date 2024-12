Cantiano, liquidate le donazioni post alluvione

"Sono 51.013,15 euro i fondi delle donazioni alluvione che sono stati liquidati in questi giorni ai privati cittadini con danni all’abitazione principale che hanno presentato il modello B3 con annessa perizia asseverata". Lo fa sapere l’assessore all’ambiente del Comune di Cantiano Filippo Gentilotti che in una nota aggiunge: "Con questa seconda erogazione ai privati cittadini si chiude il quadro della distribuzione delle donazioni; sono oltre 520mila le risorse totali liquidate in quattro sessioni, due riguardanti le attività di impresa e due riguardanti i cittadini. Al di là delle polemiche (sul ritardo di questa distribuzione mi assumo la responsabilità di aver fatto previsioni ottimistiche che si sono scontrate con le procedure tecnico-amministrative), riteniamo sia stato effettuato un lavoro complesso, serio e responsabile attraverso la massima trasparenza, utilizzando criteri condivisi nelle varie occasioni di confronto ed applicati su dati e numeri certificati in nostro possesso. Ora la partita si sposta sui ristori sostanziali stanziati dalla struttura commissariale: quelli per le imprese gestiti direttamente dal Settore attività produttive della Regione Marche e quelli per i cittadini in capo ancora una volta agli uffici comunali che ringraziamo per il lavoro svolto fino ad oggi". Alle parole dell’assessore Gentilotti fanno rima quelle del sindaco Alessandro Piccini: "Sono oltre mezzo milione di euro le somme raccolte e messe a disposizione da parte dell’amministrazione comunale come stimolo alla ripartenza del paese dopo l’alluvione di due anni fa. Un’azione unica nel suo genere, unico comune tra quelli alluvionati che ha proposto un’iniziativa propria che potesse, in tempi rapidi, orientare il paese verso una sua ripartenza", conclude il primo cittadino.

Amedeo Pisciolini