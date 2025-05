Cantiano, memorial ’Amici in moto’. La piazza invasa dai centauri

Un memorial "Amici in moto" con oltre 120 mezzi in piazza Luceoli di Cantiano. Tutto per rendere omaggio a tre amici scomparsi prematuramente: Domenico, Fausto e Pietro. È quanto successo domenica mattina in una piazza Luceoli gremita all’inverosimile da centauri provenienti dall’intera provincia di Pesaro Urbino e anche dalla vicina Umbria. Nessuno può morire fino a quando ci sarà qualcuno che lo ricorderà.

E il ricordo dei tre concittadini è più vivo che mai, e per onorare la loro memoria tutti coloro che li hanno amati, e che li amano ancora, hanno deciso di dedicare loro un giorno di festa. Questo il senso della giornata riservata ai tre cantianesi, persone mai dimenticate, organizzata da cinque ragazzi del posto. Il rombo dei motori ha ‘svegliato’ e coinvolto tutta la popolazione, un serpentone che ha percorso l’anello del Catria prima di arrivare in piazza dove ad attenderli c’era un momento conviviale. L’evento è cominciato al mattino, e per tutto il giorno è stato un susseguirsi di emozioni. Protagonista assoluto della giornata il legame con le due ruote motorizzate. Non solo i centauri in piazza ma anche tanti cittadini cantianesi ad applaudire e riprendere la suggestiva parata dei motori.

am. pi.