Cantiano, ripartono i lavori per la fibra ottica

Sono ripartiti in questi giorni, a seguito dello slittamento dovuto all’alluvione, i lavori di scavo e posa della fibra ottica da parte della ditta appaltatrice nel capoluogo.

"I lavori proseguiranno senza interruzioni (così ci è stato garantito) coinvolgendo, oltre al capoluogo, anche le frazioni di Fossato, Chiaserna e Palcano",si legge in una nota dell’amministrazione comunale cantianese. La fibra ottica non è soltanto un’infrastruttura in grado di fornire altissime prestazioni in termini di velocità e stabilità della connessione internet. L’intero processo che la vede protagonista è in grado di abilitare una serie di pratiche e servizi a basso impatto ambientale, fondamentali per contrastare il grande cambiamento climatico che stiamo vivendo. A Cantiano questa prima fase riguardante le operazioni di scavo, posa cavi interrata ed aerea con collegamento dai nodi primari fino ai terminali ottici verrà completata, insieme all’installazione, in zona Campo Sportivo, del Pcn (Punto di consegna neutro che fornisce accesso alle infrastrutture da parte di tutti gli operatori di telecomunicazioni che poi venderanno i servizi ai clienti finali) entro la fine dell’anno. Proseguendo a nota del Comune ricorda che… "Successivamente a questa fase verranno invece collegati, sempre attraverso posa cavi interrata ed aerea sulle palifiche, i nodi primari ubicati nelle varie frazioni alla centrale Pcn. Monitoreremo costantemente i suddetti lavori affinché questa infrastruttura digitale possa il prima possibile diventare un importante servizio per la cittadinanza e un fondamentale asset strategico e di sviluppo".

am.pi.