Cantiano riqualifica le vie del centro. Gentilotti: "La mappa dei lavori"

"Nonostante la complicata gestione dell’emergenza alluvionale implichi un elevato e costante impegno, non si ferma l’attività di programmazione e realizzazione di quegli interventi già beneficiari di importanti contributi, intercettati da questa amministrazione col supporto degli uffici comunali. Ci riferiamo all’intervento di riqualificazione delle reti viarie del centro storico per un importo di circa 1 milione di euro a valere sui contributi di messa in sicurezza e adeguamento tramite bando Pnrr del Ministero dell’Interno". A parlare è l’assessore del Comune di Cantiano Filippo Gentilotti che entra nel merito di un intervento che partirà in primavera: "La procedura di gara, espletata dalla Stazione Unica Appaltante provinciale, ha visto l’affidamento dei lavori alla ditta Spinelli&Mannocchi Srl di Perugia con un ribasso del 6,23%; siamo in contatto con la ditta per definire il cronoprogramma dei lavori, che inevitabilmente potrebbero determinare alcuni disagi relativi a viabilità e occupazione del suolo pubblico per cittadini e attività. Per questo incontreremo questi ultimi per concordare e cercare di minimizzare le criticità. Sì tratta infatti di un intervento importante, che porterà ad una nuova pavimentazione con lastre in arenaria piano cava a spacco, irregolari sia per quanto riguarda superficie che contorni, principalmente lungo la via IV Novembre, la principale del paese, prevedendo anche il rifacimento dei sottoservizi e in particolare del sistema di fognatura e acquedotto, oltre alla predisposizione per il passaggio sotterraneo di tutti i cavi. Con questo intervento metteremo anche in sicurezza la stabilità della pavimentazione e dei sottoservizi, danneggiati in alcuni punti dall’alluvione di settembre 2022 oltre a migliorare la regimentazione e raccolta delle acque piovane". Gentilotti passa in rassegna le zone che saranno interessate dai lavori: "L’ammontare del finanziamento ottenuto permetterà i lavori in via IV Novembre, compreso il rifacimento del sagrato rialzato della chiesa Collegiata e parte della via che porta in piazza del Mercato, via dei Molini fino all’altezza del diurno, piazza Luceoli (con esclusione della parte già ripavimentata nel 2009) fino all’imbocco di via Allegrini, via della Torre e via Fiorucci (su cui siamo in attesa dello sblocco risorse da parte della struttura commissariale, in quanto compromessa dall’alluvione), parte sommitale della piazza fino all’imbocco con la Rocca".

Amedeo Pisciolini