Cantiano ritrova la sua sala-teatro “Capponi“

Una due giorni di festa per Cantiano lo scorso fine settimana in occasione dell’inaugurazione della sala/teatro Capponi. Dopo un lungo periodo di lavori volti alla riqualificazione e alla messa a norma, sabato il taglio del nastro e domenica il primo spettacolo teatrale messo in scena da TAM - Teatro Alte Marche, hanno fatto il pieno. Un percorso faticoso che ha dovuto fare i conti con il periodo del Covid e soprattutto con l’alluvione del settembre 2022.

Tanta commozione nei vari interventi che sabato sera sul palco, momenti preceduti dal taglio del nastro alla presenza del vicario della Diocesi di Gubbio don Mirko Orsini. Preghiera e benedizione anticipate dall’esibizione della banda musicale cittadina nel chiostro di sant’Agostino diretta dal maestro Tonino Ciuferri. Ha aperto simbolicamente il sipario il vice sindaco Natalia Grilli che ha ripercorso la storia di questa struttura, un tempo caserma, poi cinema e quindi sala ospitante spettacoli, veglioni, commedie e quant’altro. Sul palco dopo l’intervento dei progettisti, è salito il sindaco Alessandro Piccini che ha omaggiato i vari donatori (Cgil, Cisl e Uil Marche, il sindacato lavoratori Poste Marche, il Rotary Distretto 2090 Marche-Abruzzo-Molise-Umbria, Fano Jazz). Ringraziamenti inoltre per la Fondazione Cassa Risparmio Pesaro. Spazio poi all’intervento del consigliere regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi che ha portato i saluti della Regione: "Una giornata di grande valenza perché in una comunità il teatro rappresenta molto, tanto più in un paese di cultura come Cantiano". Presente in sala anche il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini. Ha chiuso il sindaco Alessandro Piccini: "Completato un ambizioso intervento di riqualificazione pensato diversi anni fa e costruito passo dopo passo, intercettando e sommando diversi finanziamenti pubblici, in un complesso puzzle che in maniera organica ha affrontato e risolto diverse problematiche che erano arrivate a impedirne l’utilizzo. Un intervento da 465.750 euro derivanti da fondi regionali, ministeriali, dalla Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, da donazioni legate all’alluvione e cofinanziato da una quota di accesso al credito pari al 36,49%, misura al di sotto della quota media di cofinanziamento sempre prevista nella partecipazione a bandi pubblici (unica eccezione per la pavimentazione del centro storico in corso finanziata al 100%)".

