Cantiano ritrova un suo “tesoro“

È stata presentata ed esposta al pubblico nel complesso museale di sant’Agostino, l’antica pergamena della consacrazione della chiesa Collegiata, un documento del 1600 che torna a parlare dopo secoli di silenzio grazie a un accurato intervento di restauro. Alla presenza del vescovo della diocesi di Gubbio monsignor Luciano Paolucci Bedini, del vicario don Mirko Orsini, del parroco di Cantiano don Marco Cardoni e di una sala gremita, è stato ricostruito il percorso che ha portato al recupero della pergamena.

A fare gli onori di casa il vicesindaco Natalia Grilli che ha introdotto il vescovo il quale ha sottolineato l’importanza del momento: "Il recupero della pergamena della consacrazione della Collegiata assume un valore emblematico, diventando simbolo di rinascita della comunità cantianese considerando che è stata ritrovata durante i primi interventi di recupero del materiale danneggiato dall’alluvione del settembre del 2022. Ed è anche simbolo di continuità spirituale, un ponte tra le generazioni, tra la fede del passato e le speranze del presente". La restauratrice Maria Chiara Brancaleoni (ditta Lo Studiolo) ha curato il recupero raccontando la storia della pergamena ritrovata casualmen

te all’interno della Collegiata di San Giovanni Battista poco dopo l’alluvione. Nessuno era a conoscenza dell’esistenza. "Sono state ritrovate ventiquattro pergamene, tutte comprese tra il XVII e XIX secolo. Oggi presentiamo quella più importante, il documento restaurato della bolla relativa alla consacrazione della chiesa fatta da papa Alessandro VII nella seconda metà del 1600. Un lavoro particolarmente delicato figlio della concertazione tra archivisti, restauratori e studiosi. Era in condizioni pessime, ricoperta di fango e il processo di recupero è stato delicato ma oggi possiamo dire che abbiamo riportato in vita documenti che testimoniano la fede e la storia della comunità cantianese".

Questi documenti sono stati riportati alla luce grazie ai fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica. L’iniziativa proposta ieri rientra nel quadro delle iniziative promosse dalla Diocesi di Gubbio per l’Anno Santo 2025. "Il trasferimento dell’iniziativa da Gubbio al comune di Cantiano, che fa parte per tradizione storica della diocesi umbra, ribadisce l’unità e la ricchezza della Chiesa eugubina, capace di custodire e far risplendere la propria identità attraverso i secoli" hanno detto i promotori.

La giornata ha visto anche momenti di commozione tra i presenti visto l’alto valore del ritrovamento e recupero e si è conclusa con la prima esposizione al pubblico della pergamena e con l’annuncio dei lavori che partiranno a breve per ristrutturare la Collegiata, particolarmente attesi dalla comunità locale.

Amedeo Pisciolini