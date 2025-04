Cantiano si inchina alla sua storica Turba

La comunità cantianese si sta avvicinando alla Turba, la sacra rappresentazione che porta sulla scena la passione di Gesù, dal processo alla crocifissione. Tre sono i momenti che cadranno questa settimana e la prossima a precedere il secolare evento.

Venerdì 11 aprile, al termine dell’ultimo quaresimale, i cantori del "Coro della Madonna di Gubbio" intoneranno per le vie del paese, lo struggente canto del Miserere. Sabato 12 aprile, nel solco della storia e della tradizione cristiana penitenziale, le venerabili confraternite delle città di Cagli, Gubbio e Pergola, in aggiunta ai personaggi dell’antico e nuovo testamento interpretati dai membri dell’associazione Turba, sfileranno muti e anonimi in una suggestiva peregrinatio che, calata nel centro storico del paese, riflette un fascino d’altri tempi, oltre a costituire una porta di accesso per entrare con il giusto spirito nella settimana santa.

Altro momento significativo mercoledì 16 aprile alle ore 18.30 quando nei locali della scuola gli alunni e le alunne della secondaria di primo grado sotto la regia di Francesco Brunori e Giacomo Tarsi presenteranno il saggio conclusivo del laboratorio teatrale "Turba 2025" su elaborazione dei testi del copione della sacra rappresentazione dal titolo "Amatevi l’un l’altro".

Il presidente dell’associazione Turba Maurizio Tanfulli in vista del Venerdì santo ricorda una data importante: "Ricorre quest’anno il centenario delle prime immagini fotografiche dell’evento, scattate nel 1925. Immagini da vedere nel quadro di un paese uscito tragicamente, come molti, dal primo conflitto mondiale e che aveva la forza di continuare a celebrare il Venerdì santo con modalità del tutto originali, tramandate di generazione in generazione".

Conclusione di Tanfulli con una riflessione dal sapore amaro: "Per tutti gli appuntamenti, che vengono proposti con la collaborazione dell’amministrazione comunale e della parrocchia, rimane il rammarico di non avere in paese una chiesa agibile, un triste primato. Soprattutto la grande Collegiata, orgoglio di Cantiano, che avrebbe accolto i cantori del Miserere, le confraternite, i personaggi della Turba, i fedeli e i turisti del periodo pasquale, è ancora fredda e silente dopo l’alluvione del 2022, e questo pensiero lo voglio esternare non tanto per commuovere, perché non ce n’è affatto bisogno, ma per scuotere le coscienze".

Amedeo Pisciolini