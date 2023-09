Cantiano tra il dolore e la rinascita: "Ma ora dobbiamo accelerare"

Ieri pomeriggio ad un anno dall’alluvione piazza Luceoli di Cantiano ha ospitato un confronto con le varie istituzioni che sono in prima linea nell’affrontare le conseguenze del disastro, in particolare la Regione, rappresentata nell’occasione dal presidente Francesco Acquaroli e dall’assessore della Protezione Civile Stefano Aguzzi. Ha aperto l’evento il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini che con il supporto di immagini ha riportato la platea (numerosa) a quel tragico 15 settembre del 2022. "Ho accolto favorevolmente la proposta fatta nei giorni scorsi dal presidente Acquaroli – ha detto il primo cittadino – per degli incontri periodici, anche ogni 15 gironi, per fare il punto della situazione. La ricostruzione e la ripartenza non hanno colori politici, ci auguriamo che si possano velocizzare i meccanismi dei ristori e gli interventi per la messa in sicurezza del territorio". Piccini ha chiuso l’intervento ringraziando tutti coloro che si sono prodigati fin dal primo giorno per la ripartenza, a loro è stata consegnata una simbolica pergamena. A seguire ha preso la parola il presidente della Regione Acquaroli: "Ringrazio il governo Draghi per l’immediata dichiarazione di stato di emergenza e ringrazio il governo Meloni per lo stanziamento di 400 milioni, elemento senza precedenti nella storia italiana. Dopo i primi ristori dei 5.000 euro ai cittadini privati e i 20.000 euro alle imprese, una seconda trance di ristori si sbloccherà entro il prossimo 31 ottobre; per quanto riguarda la Regione, la stessa c’è e ci sarà sempre, cercando anche di lavorare per snellire la burocrazia".

E a proposito di Governo, ieri unn messaggio è arrivato dalla premier Giorgia Meloni: "Desidero far sentire la mia vicinanza e quella di tutto il Governo alle famiglie e alle comunità colpite – ha detto – e nuovamente ribadire il nostro impegno a garantire nel più breve tempo possibile tutto il sostegno necessario a seguito dei fatti accaduti. In sede di bilancio abbiamo destinato un intervento importante alla ricostruzione di questi territori, che segna una discontinuità di approccio nella gestione di emergenze simili".

Tornando alla manifestazione di Cantiano, sono poi intervenuti Valeria Silvestri del Dipartimento Protezione Civile Nazionale, il prefetto Emanuela Saveria Greco che ha evidenziato il ruolo ‘combattivo’ del sindaco Piccini. In conclusione hanno portato il loro saluto il presidente della Provincia di Pesaro Urbino Giuseppe Paolini e il presidente dell’Unione Montana Catria e Nerone Alberto Alessandri.Presenti anche il deputato Mirco Carloni, il questore Raffaele Clemente, diversi sindaci (una decina) e i vertici di Marche Multiservizi. Oggi verrà riproposta la rassegna musicale che recentemente si è tenuto a Fano "Con il cuore nel fango" per una raccolta fondi a favore dei comuni alluvionati. Una non stop di otto ore di musica con oltre 20 band che si alterneranno sul palco di piazza Luceoli.