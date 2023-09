Cantiano un anno dopo: "Il paese si sta rialzando. Ma siamo ancora indifesi di fronte a un’alluvione"

Damiani

Un anno dopo, i negozi sono riaperti, le strade pulite, i muri delle case bicolore. C’è una riga lasciata dal torrente Burano che le taglia in due, all’altezza del primo piano. Gli occhi della gente di Cantiano seduta al bar o che si incontra per strada sono rapidi, come se fossero all’erta per qualcosa che vedono solo loro. Il motivo lo dice il vice segretario del Comune Luigi Bartolucci, viso tondo, tono bonario ma parole che sembrano punteruoli: "Se torna a piovere, può succedere di nuovo. Siamo ancora indifesi di fronte ad un’alluvione".

Sotto le finestre, scorre innocuo come un gattino il torrente Burano. Quand’era tigre, il 15 settembre 2022, esondò di 6 metri spinto da 440 millimetri di pioggia caduti in quattro ore. Sventrò case, strade, capannoni. Ingrossò anche i torrenti Bevano e Tenetra che si incontrano sotto l’abitato di Cantiano, 2000 abitanti, aria buona e cavalli al pascolo, ma con un difetto. Il sottosuolo del paese è percorso da torrenti quando il resto del mondo ha garage e cantine. E gli effetti si vedono: la voragine in via dei Molini è esattamente lì, davanti al negozio di parrucchieria della famiglia di Antonella Bussotto, via Fiorucci, perpendicolare al Municipio, sembra una città fantasma con gli abitanti fuggiti via di corsa lasciando porte aperte e lampadari penzolanti, i segni dell’altezza dell’acqua (oltre tre metri) sono stampati sulle facciate delle case, nel Caffè centrale la titolare Alina ha fatto apporre una elegante riga nel muro a futura memoria, in Comune hanno chiuso tutto il piano terra perché il fango si è portato via ogni cosa, nel negozio attiguo di generi alimentari di Rita Arcangeletti non funziona da mesi lo scarico del bagno perché parte delle condotte sono bloccate, la chiesa della Collegiata di San Giovanni Battista sembra un magazzino. Il presepe è stato radunato nella navata dopo essersi disperso in un un metro e 70 di acqua, così come i paramenti, i confessionali e i banchi. Don Marco dice che servirà un milione e mezzo di euro per rimetterla in ordine ma tantissime cose andranno perdute.

L’unica chiesa aperta è quella di San Niccolò, con i segni del fango ben visibili. Ora don Marco sta lavorando per attrezzare il vecchio cinema Nuovo Fiore a chiesa temporanea utilizzando una minima parte dei fondi arrivati dalla polizza assicurativa Generali per gli eventi atmosferici pari a 500mila euro, già liquidati. Dice il parroco, 48 anni, di Gubbio, seduto nel suo ufficio con un portatile davanti: "Attendiamo un altro milione di euro dalla Soprintendenza per restaurare la chiesa della Collegiata ma non basteranno di certo. Intanto abbiamo aiutato, come parrocchia, anche una settantina di famiglie dando loro dei soldi ed elettrodomestici. Avevamo circa 100mila euro grazie al progetto ’Forza’ delle varie fondazioni bancarie e della Caritas di Gubbio, perché qui la diocesi è quella eugubina".

Al Caffè centrale, una cliente, Novella Bernardini, dice: "Io devo dire grazie a don Marco. Ci ha dato mille euro nei primi giorni del disastro, ed ha aiutato in tanti. Per fortuna siamo riusciti a risollevarci. Attendo un aiuto anche dal Comune ma la mia casa figura come seconda e allora devo aspettare. Non so perché sia seconda casa, io ho solo quella".

Sorride di slancio Daniela Ceripa, l’edicolante del paese che riaprì pochi giorni dopo l’alluvione: "Ho cambiato negozio, ho comprato quello che era del macellaio Travagliati, l’ho rifatto più bello di prima e devo dire grazie al Comune che ha dato a noi negozianti 20mila euro. Ci siamo impegnati tutti ma il sindaco ha fatto la sua parte davvero". Anche il Caffè centrale è ristrutturato "grazie ad un mutuo garantito dalla Regione – dice la titolare – che andremo a chiudere con i fondi comunali". Salendo al primo piano del palazzo, si entra in Municipio. I dipendenti sono pochi, una decina. Si incontra la comandante di sé stessa della polizia locale Sabrina Morena, unica in organico: "Qui non ci si annoia di sicuro" ma da settembre 2022 a luglio 2023 "non ho avuto tempo di fare le multe. Ho ripreso il blocchetto da due mesi, e ne ho fatte 11. Ma prima di scrivere, uso il fischietto come un arbitro. Se sentono e arrivano, non la faccio, altrimenti sì".

Luigi Bartolucci, vice segretario, sta facendo i conti degli aiuti: "Abbiamo elargito fino ad ora 972.788.26 euro a 58 imprese e 149.863.28 euro a 90 famiglie. Arriveranno altri fondi, anche per le seconde case. Ci stanno aiutando due impiegati inviati dalla Regione per due giorni alla settimana. Abbiamo recuperato grazie alla Soprintendenza tutti gli atti di stato civile sommersi dal fango, ora rilegati e ripuliti. Pensavamo di averli perduti per sempre". Uscendo dal paese, arrivati a Pancale, si vede il torrente Burano e uno strano tubo da cui esce liquame che finisce nel Burano: "Sono le fogne di Cantiano – dice il sindaco Piccini –da un anno siamo senza collegamento al depuratore. Ho chiesto di ripristinarlo ma non sarà né facile né rapido. Ma a parte questo, ci siamo risollevati. Abbiamo difeso le imprese, le famiglie, abbiamo una prospettiva certa di futuro grazie al sacrificio di ognuno. Ora aspettiamo dallo Stato la risposta promessa. Cantiano è viva e forte".