Cantiano, un milione di euro per ripavimentazione e servizi Così rinasce il centro storico

Ripavimentazione e sotto servizi: il centro storico si rifà il look grazie ad una operazione di un milione di euro ottenuto tramite un bando del Ministero dell’Interno. I lavori partiranno nei primi mesi del 2024. "Un intervento di riqualificazione - sottolinea illustrando l’opera l’assessore Filippo Gentilotti - che è il più alto in cifre nella storia del nostro Comune: con l’approvazione in Giunta del progetto esecutivo procederemo, entro agosto, ad indire il bando di gara per l’affidamento dei lavori per il tramite della Sua provinciale (Stazione Unica Appaltante). Il cantiere sarà aperto ed operativo nei primi mesi del prossimo anno. L’affidamento, al netto delle tempistiche di gara, verrà effettuato entro la fine del 2023". "Un intervento importante – continua l’assessore - che porterà ad una nuova pavimentazione con lastre in arenaria soprattutto lungo la via principale del paese, prevedendo anche il rifacimento dei sotto servizi ed in particolare il sistema di fognatura e acquedotto oltre alla predisposizione per il passaggio sotterraneo di tutti i cavi (elettrico, telefonia, fibra). Con questo intervento metteremo anche in sicurezza la stabilità della pavimentazione e dei sotto servizi, danneggiati in alcuni punti dall’alluvione di settembre oltre a migliorare la regimentazione e la raccolta delle acque piovane. L’ammontare del finanziamento ottenuto permetterà i lavori in via IV Novembre compreso il rifacimento del sagrato rialzato della chiesa Collegiata e parte della via che porta in piazza del Mercato, via dei Molini fino all’altezza del diurno, piazza Luceoli fino all’imbocco di via Allegrini, via della Torre e via Fiorucci, parte sommitale della piazza fino all’imbocco con la rocca di Colmatrano".

Amedeo Pisciolini