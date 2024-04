Cantiano, un milione per la piazza. Lavori in corso grazie ai fondi Pnrr

Prosegue l’intervento di riqualificazione delle reti viarie del centro storico di Cantiano per un importo di circa 1 milione di euro. Soldi arrivati tramite bando Pnrr del Ministero dell’Interno. I lavori riguardano la parte alta di piazza Luceoli. Per la parte restante dei lavori, l’amministrazione comunale fa sapere attraverso una nota che da "lunedì 29 aprile partiranno gli interventi di demolizione della pavimentazione stradale nel tratto di via IV Novembre compreso tra via del Mercato e via dei Molini. L’intervento inizierà da via del Mercato/Chiesa Collegiata al fine di garantire la circolazione dei veicoli in piazza Luceoli, con uscita su via dei Molini, fino a quando non verranno ultimati i lavori di pavimentazione nella parte alta di piazza Luceoli. Successivamente, con la possibilità di circolazione lungo via del Catria, il cantiere includerà anche via dei Molini.

L’anticipo dei lavori in questo tratto rispetto a quanto comunicato in occasione dell’assemblea pubblica, a seguito di approvazione da parte del coordinatore e della ditta esecutrice, accoglie le richieste pervenute a questa amministrazione da parte sia di attività private (si garantisce al pari delle attività in piazza Luceoli la piena fruibilità dell’occupazione del suolo pubblico fino al mese di settembre) che dall’eliminazione delle potenziali interferenze con l’accesso al provvisorio locale di culto che sarà individuato nei locali dell’ex cinema nel momento in cui partiranno, dopo l’estate, gli interventi sulla chiesa di San Nicolò da parte della Parrocchia. Inoltre, a partire da lunedì 29 aprile - prosegue la nota – sarà disposto il divieto di transito veicolare in ingresso sia su via IV Novembre che su via Mazzini. Per le attività commerciali coinvolte dall’ordinanza verrà individuata apposita area di carico/scarico in piazza del Mercato. Contestualmente partiranno i lavori di posa della nuova pavimentazione nella parte alta di piazza Luceoli e nel primo tratto di via del Catria".

C’è ancora insoddisfazione per l’esclusione di molte abitazioni danneggiate dall’alluvione del 2022 di aiuti provenienti da fondi regionali. Questo perché manca il perfetto allineamento tra planimetria catastale e stato dei luoghi. Un distinguo che non è stato fatto da altri parti colpite dagli effetti dell’alluvione.

am.pi